CALGARY, AB, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le ressortissant indien Jagdeep Singh s'est échappé la nuit dernière de l'hôpital Rockyview, à Calgary alors qu'il subissait une évaluation médicale. Singh fait actuellement l'objet d'une enquête de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour suspicion d'implication dans le crime organisé en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Jagdeep Singh (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

L'ASFC collabore avec les forces policières pour retrouver l'individu. Toute personne disposant de renseignements est priée d'appeler le 911. Veuillez ne pas tenter d'appréhender cette personne vous-même.

