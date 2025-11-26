VANCOUVER, BC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le 3 septembre 2025, les agents des services frontaliers de l'ASFC des opérations commerciales de la région métropolitaine de Vancouver ont saisi 78 briques de cocaïne, totalisant 204,5 kg, provenant d'un envoi maritime en provenance du Panama.

Avec le soutien de l'équipe de chiens détecteurs de l'ASFC, les agents des services frontaliers ont trouvé la drogue couverte d'une pâte blanche et dissimulée dans des contenants de liquide rouge, déclarés comme étant des pigments de peinture.

Les agents des services frontaliers de l'ASFC saisissent 204,5 kg de cocaïne sur une cargaison maritime en provenance du Panama. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

La drogue a été transférée à la police fédérale de la GRC - Région du Pacifique, Drogues et Crime organisé, pour une enquête approfondie.

Citations

« L'ASFC et la GRC accomplissent un travail essentiel pour protéger nos frontières et déjouer les réseaux criminels. Cette saisie montre jusqu'où les criminels sont prêts à aller pour vendre des drogues illégales dans notre pays. Elle témoigne également de la compétence et du dévouement dont font preuve l'ASFC et la GRC pour les en empêcher. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cette saisie démontre le rôle crucial que jouent nos agents frontaliers dans la lutte contre le crime organisé. Leur expertise et la solidité de notre partenariat avec la GRC sont essentielles pour empêcher que les drogues illégales n'atteignent nos collectivités. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

« Cette saisie importante montre la force de notre partenariat avec l'ASFC. Leur vigilance à la frontière, combinée à nos capacités d'enquête, crée un puissant moyen de dissuasion contre le trafic transnational de drogue. »

- Stephen Lee, commandant régional par intérim, Police fédérale de la GRC, région du Pacifique

Faits en brefs

Le Plan frontalier est le plus important investissement jamais réalisé en matière de frontières dans l'histoire canadienne. Des 1,3 milliards de dollars de cet investissement, plus de 355 millions aideront l'ASFC à renforcer ses effectifs de première ligne et à se doter d' outils et de technologies les plus récents pour lutter contre le trafic de drogue et d'armes à feu. Des informations sur le plan sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

Pour les dernières statistiques sur la contrebande, visitez les saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .

Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

La Division du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans l'identification des risques liés aux frontières et dans la protection de la sécurité et de la sûreté de la population des canadienne.

L'ASFC et la police fédérale de la GRC collaborent avec des partenaires nationaux et internationaux pour déjouer les réseaux transnationaux de trafic de drogue et leurs chaînes d'approvisionnement.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peut entraîner des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et une interdiction de revenir au Canada.

