TORONTO, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront le 16 décembre prochain à Toronto, en Ontario.

« Avec l'entrée en fonction d'une nouvelle administration aux États-Unis, il n'a jamais été aussi important pour les premiers ministres des provinces et territoires de travailler ensemble pour protéger les emplois canadiens et établir des partenariats plus solides des deux côtés de la frontière », a déclaré le premier ministre Doug Ford, président du Conseil de la fédération.

Le premier ministre Ford a fait savoir qu'à cette occasion, les premiers ministres discuteront d'enjeux d'importance pour les Canadiens, tels que la sécurité énergétique, les soins de santé et les relations Canada - États-Unis.

« En tant que premiers ministres des provinces et territoires, nous nous attachons à protéger les emplois et à attirer les investissements, tout en poursuivant nos efforts pour renforcer les soins de santé, et notamment l'importance d'accélérer l'accès des patients aux nouveaux médicaments qui peuvent leur sauver la vie. »

Une conférence de presse de clôture aura lieu le 16 décembre à 14 h, heure de l'Est.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Council of the Federation Secretariat

