OTTAWA, ON, le 10 janv. 2025 /CNW/ - En tant que président du Conseil de la fédération, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, dirigera une mission conjointe des premiers ministres des provinces et territoires à Washington, D.C. le 12 février 2025.

Les premiers ministres des provinces et territoires rencontreront des membres clés de la nouvelle administration américaine, du Congrès et du monde des affaires pour plaider en faveur du maintien de solides relations entre le Canada et les États-Unis en abordant des questions communes telles que l'emploi et l'économie, l'énergie, les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, la sécurité des frontières et l'immigration.

Les États-Unis vendent plus de biens et de services au Canada qu'ils le font pour la Chine, le Japon et l'Allemagne réunis. Notre partenariat économique a une valeur de plus d'un billion de dollars par année et contribue au maintien de millions d'emplois chez nous comme chez nos voisins du Sud.

« Les Américains et les Canadiens sont comme une famille, et nous sommes alliés depuis des générations, a déclaré le premier ministre Doug Ford, président du Conseil de la fédération. En travaillant ensemble, les États-Unis et le Canada ont une énorme opportunité de faire croître nos économies et de ramener de bons emplois des deux côtés de la frontière. Aujourd'hui plus que jamais, les premiers ministres des provinces et territoires sont les mieux placés pour transmettre ce message et travailler avec des législateurs et des chefs d'entreprise américains.

Outre la mission conjointe du 12 février, certains premiers ministres se rendront également à Washington à l'occasion de la rencontre annuelle de la National Governors Association, qui se tiendra du 20 au 22 février.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Council of the Federation Secretariat

