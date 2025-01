OTTAWA, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Une salle de presse sera aménagée à l'hôtel Delta Ottawa City Centre :

Date/heures : Mercredi 15 janvier 2025, de 8 h à 18 h

Emplacement : Salle de bal, Niveau du hall d'entrée, hôtel Delta, 101 rue Lyon Nord, Ottawa

Les représentants des médias qui désirent couvrir la rencontre doivent s'inscrire sur place. Chaque personne fera l'objet d'une vérification afin de confirmer qu'elle représente bien un média officiel. À leur arrivée, les médias sont priés de se présenter au bureau des inscriptions situé dans le hall d'entrée (lobby) de l'hôtel. Les représentants des médias devront présenter une pièce d'identité avec photo de leur agence de presse.

Programme préliminaire pour les médias (horaire et événements à confirmer)

Mercredi 15 janvier 2025

8 h Début de l'inscription des représentants des médias 8 h 10 Aire à micro unique disponible pour des éventuelles les mêlées de presse des premiers ministres des provinces et des territoires 11 h Début de la Réunion des premiers ministres (RPM) 15 h 15 - 16 h Point de presse du Conseil de la fédération 18 h Fermeture de la salle de presse

Diffusion en direct

Mercredi 15 janvier, 15 h 15 HE

Les membres des médias peuvent également regarder le point de presse en ligne en direct par le biais de la chaîne YouTube du Conseil de la fédération :

FRANÇAIS : https://www.youtube.com/watch?v=UU4v_tsMrQk

ANGLAIS : https://www.youtube.com/watch?v=Zds9i95gaJg

LANGUE PARLÉE : https://www.youtube.com/watch?v=VPjhvsAYH80

NOTE : Aucune possibilité de participation téléphonique.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les gouvernements et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Council of the Federation Secretariat

Les médias sont priés de s'adresser à : Paola St-Georges, Gestionnaire, événements et communications, Secrétariat du Conseil de la fédération, 343 961-5811, [email protected]