Accréditation requise pour les médias

OTTAWA, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - À titre de président du Conseil de la fédération, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, accueillera la Rencontre estivale 2025 des premiers ministres des provinces et territoires du 21 au 23 juillet, au Deerhurst Resort à Huntsville (Ontario).

Accréditation des médias

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la Rencontre estivale 2025 des premiers ministres des provinces et territoires doivent s'inscrire en ligne au plus tard le 17 juillet 2025. Les individus inscrits feront l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont bien des représentants de médias officiels.

Hébergement des représentants des médias

Les représentants des médias sont responsables d'effectuer leurs propres réservations d'hôtel.

Salle de presse

Une salle de presse sera aménagée dans la salle de bal Waterhouse, située à l'étage principal de l'édifice Pavilion, au Deerhurst Resort, du lundi 21 juillet au mercredi 23 juillet. Une aire à micro unique sera également disponible. La salle sera équipée d'un accès à l'Internet sans fil ainsi que des prises de courant.

Programme préliminaire pour les médias (heures et événements à confirmer)

Toutes les heures sont exprimées en heure de l'Est (HE).

Lundi 21 juillet 7 h Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse Salle de bal Waterhouse, étage principal, édifice Pavilion, Deerhurst Resort 19 h Fermeture de la salle de presse

Mardi 22 juillet 7 h Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse Salle de bal Waterhouse, étage principal, édifice Pavilion, Deerhurst Resort 9 h 20 Séance de photo 16 h 30 Mise à jour du président du CDF 18 h Fermeture de la salle de presse

Mercredi 23 juillet 7 h Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse Salle de bal Waterhouse, étage principal, édifice Pavilion, Deerhurst Resort 13 h Conférence de presse de clôture 18 h Fermeture de la salle de presse

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les gouvernements et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Council of the Federation Secretariat

Les médias sont priés de s'adresser à : Grace Lee, Directrice des relations de presse, Bureau du premier ministre de l'Ontario, [email protected]; Paola St-Georges, Gestionnaire, événements et communications Secrétariat du Conseil de la fédération, 343 961-5811, [email protected]