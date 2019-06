L'ombudsman des contribuables présente son rapport annuel 2018-2019 : Éliminer les obstacles au service

OTTAWA, le 11 juin 2019 /CNW/ - L'ombudsman des contribuables, Sherra Profit, est fière de publier son rapport annuel 2018-2019 intitulé Éliminer les obstacles au service. En tant qu'onzième rapport annuel publié par son Bureau, cette édition marque l'avènement d'une nouvelle décennie depuis la première publication du rapport annuel en 2008-2009.

Le rapport annuel 2018-2019 donne un aperçu des activités et des réalisations de l'ombudsman des contribuables et de son Bureau, précise les principaux problèmes de service de l'Agence du revenu du Canada (ARC), examine les tendances et présente les plaintes les plus couramment reçues de la part des contribuables et des bénéficiaires de prestations durant l'exercice 2018-2019.

Le rapport annuel 2018-2019 souligne le besoin d'amélioration continue dans la prestation de services de l'ARC et met en lumière l'engagement de l'ombudsman des contribuables à l'égard de l'éducation, de la facilitation et de l'examen des questions fiscales et des avantages liées au service en vue d'éliminer les obstacles aux services offerts par l'ARC.

Citations



« Il ne suffit pas que l'ARC fournisse des informations compréhensibles; elle doit fournir des informations qui ne peuvent pas être mal comprises. »

Sherra Profit, ombudsman des contribuables

« … les silos d'information de l'ARC entraînent un manque de compréhension chez les contribuables et les bénéficiaires de prestations, ainsi qu'au sein de l'ARC. La situation crée de la confusion et de la frustration. Grâce aux plaintes reçues, à la collaboration et aux activités de visibilité, nous sommes bien placés pour apporter des changements, éliminer les obstacles au service et combler les lacunes en matière d'accès, de compréhension et de communication. »

Sherra Profit, ombudsman des contribuables

Renseignements généraux

Le Bureau de l'ombudsman des contribuables (BOC) exerce ses activités sans lien de dépendance avec l'ARC et travaille à renforcer la responsabilisation de cette dernière dans le cadre des services qu'elle offre aux contribuables et aux prestataires, au moyen d'un examen indépendant et impartial des plaintes liées au service et des plaintes systémiques.

Liens connexes :

Le rapport annuel 2018-2019 est disponible sur le site Web de l'ombudsman à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/ombudsman-contribuables/programmes/rapports-publications/rapports-annuels.html.

Restez branché :

Suivez-nous sur Twitter à @BOC_Canada

Renseignements généraux : 1-866-586-3839 (au Canada et aux États-Unis)

1-613-946-2310 (à l'extérieur du Canada et des États-Unis)

https://www.canada.ca/fr/ombudsman-contribuables.html

Abonnez-vous à la Liste d'envois électroniques de l'ombudsman des contribuables

Ajoutez notre fil RSS à votre lecteur de nouvelles

SOURCE Bureau de l'ombudsman des contribuables

Renseignements: Personne-ressource : Christianne Scholfield, Relations avec les médias, Bureau de l'ombudsman des contribuables, 613-402-1578, Christianne.Scholfield@oto-boc.gc.ca

Related Links

www.oto-boc.gc.ca