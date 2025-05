OTTAWA, ON, le 14 mai 2025 /CNW/ - Je tiens à féliciter l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national, pour ses responsabilités supplémentaires au sein du Cabinet.

J'ai hâte de travailler avec M. Champagne pour améliorer les services de l'Agence du revenu du Canada. L'Agence a la double responsabilité d'appliquer la législation fiscale et de verser les paiements de prestations à ceux qui en ont le plus besoin. J'ai la conviction qu'il accordera aux deux aspects de ce rôle l'attention qu'ils méritent.

M. Champagne possède une vaste expérience. Il a travaillé au sein de divers portefeuilles ministériels, étant ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ministre des Affaires étrangères, puis ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Je suis certain que la diversité de son expertise constituera un atout important dans le cadre de son double rôle de ministre des Finances et du Revenu national.

Je tiens également à féliciter l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières). Il apporte une perspective intéressante acquise grâce à sa participation active auprès de nombreux comités parlementaires, notamment le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées. Je suis donc convaincu qu'il agira de manière proactive pour s'assurer que l'Agence poursuive son double rôle, en particulier pour les plus vulnérables d'entre nous.

Je voudrais également profiter de l'occasion pour remercier l'honorable Élisabeth Brière. Même si je n'ai été son conseiller spécial que pendant une courte période, ce fut un plaisir de travailler avec elle pour améliorer les services de l'Agence.

Au cours de son mandat en tant que ministre, notre Bureau a publié deux rapports d'examen systémique : Tout est une question de planification, sur la façon dont l'Agence administre l'Allocation canadienne pour enfants, et Conséquences imprévues, sur l'administration par l'Agence des exigences en matière de déclaration pour les simples fiducies. Entre ces deux rapports, nous avons formulé un total de 16 recommandations. J'ai été heureux de constater que qu'elle nous a fourni des réponses réfléchies sur la façon dont l'Agence pourrait améliorer les points que nous avons soulevés. Je lui souhaite le meilleur pour son travail comme députée de Sherbrooke.

Je suis impatient de travailler avec le ministre et le secrétaire d'État à la mise en œuvre des recommandations susmentionnées formulées dans nos deux derniers rapports systémiques.

Me François Boileau, ombudsman des contribuables

Renseignements généraux

Le Bureau de l'ombudsman des contribuables travaille indépendamment de l'Agence. Les Canadiens et Canadiennes peuvent déposer des plaintes au Bureau s'ils estiment ne pas recevoir un service approprié de l'Agence. Notre objectif principal est d'améliorer le service que l'Agence offre aux contribuables et aux bénéficiaires de prestations en examinant les plaintes individuelles relatives au service, ainsi que les problèmes de service qui touchent plus d'une personne ou un segment de la population.

L'ombudsman des contribuables aide, conseille et informe le ministre des Finances et du Revenu national au sujet des questions liées au service offert par l'Agence. L'ombudsman s'assure, en particulier, que l'Agence respecte huit des droits en matière de service décrits dans la Charte des droits du contribuable.

SOURCE Bureau de l'ombudsman des contribuables

Relations avec les médias, Bureau de l'ombudsman des contribuables / Gouvernement du [email protected]