L'OM Grandeur nature - Coup d'envoi aux célébrations de l'inauguration d'Espace 67

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les citoyens sont invités à l'Espace 67 pour redécouvrir un site entièrement réaménagé et plus majestueux que jamais dès le 27 juin, lors de L'OM Grandeur nature, un concert organisé par la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD), en collaboration avec l'Orchestre Métropolitain. Fidèle à l'esprit rassembleur qui a caractérisé l'Expo 67, l'Espace 67 a été pensé comme un lieu de rencontre, d'échange et de célébration, mettant en vedette le cadre enchanteur et insulaire du Parc.

L'Orchestre Métropolitain avec Yannick Nézet-Séguin