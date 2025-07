TORONTO, le 17 juill. 2025 /CNW/ - L'Ontario connaît une croissance continue de la profession d'infirmière et d'infirmier, selon le Nursing Statistics Report 2025 [Rapport statistique 2025 sur la profession d'infirmière, disponible en anglais seulement] de l'OIIO nouvellement publié.

En 2025, le nombre total d'infirmières et d'infirmiers qualifiés pour exercer leur profession dans le système de soins de santé de l'Ontario a augmenté de près de 4 %, soit la plus forte augmentation depuis la pandémie de COVID-19.

La couverture du Nursing Statistics Report 2025 (Rapport statistique 2025 sur la profession d'infirmière, disponible en anglais seulement).

Parmi les autres tendances notables, l'OIIO a constaté que les infirmières et infirmiers formés à l'étranger (IFE) jouent un rôle de plus en plus important dans la croissance la plus récente, et que la composition globale des types d'infirmières et d'infirmiers et des tendances d'emploi a continué d'évoluer.

En plus de la publication du rapport, l'OIIO a mis à jour son Nursing Data Dashboard [Tableau de bord des données sur les soins infirmiers, disponible en anglais seulement] qui fournit les dernières statistiques sur la profession d'infirmière et d'infirmier en Ontario pour 2025. Une nouveauté pour 2025 est l'ajout de données sur les nouveaux infirmières et infirmiers, ainsi que les inscriptions supplémentaires.

« Nous avons hâte de partager ces données importantes avec nos partenaires du système de santé afin de les aider dans la planification des ressources humaines dans le domaine de la santé et à prendre des décisions en la matière », a déclaré Brent Knowles, directeur, Analyse et recherche de l'OIIO.

Dernières tendances

Le nombre d'infirmières et d'infirmiers en Ontario augmente

L' Ontario a ajouté 7 133 infirmières et infirmiers à son système de soins de santé en 2025, soit une augmentation de près de 4 % par rapport à 2024.

a ajouté 7 133 infirmières et infirmiers à son système de soins de santé en 2025, soit une augmentation de près de 4 % par rapport à 2024. Au total, 190 896 infirmières et infirmiers ont renouvelé leur certificat d'inscription auprès de l'OIIO en 2025.

La composition des types d'infirmières et d'infirmiers disponibles change

En 2025, le nombre d'infirmières et d'infirmiers autorisés (IA) et d'infirmières et d'infirmiers ayant le double statut d'IA et d'infirmière ou d'infirmier auxiliaire autorisé (IAA) a continué d'augmenter dans la province (de 5 % et de 22 %, respectivement), tandis que le nombre d'IAA est demeuré stable.

La récente croissance du nombre d'IA et d'infirmières et d'infirmiers détenant le double statut d'IA/IAA a fait en sorte que les IAA constituent une proportion plus faible du nombre total d'infirmières et d'infirmiers depuis 2023.

Les IFE sont un facteur important de ces tendances

Bien que la plupart des nouveaux infirmières et infirmiers soient encore des diplômés de l' Ontario (plus de 54 %), une grande partie de la croissance du nombre d'infirmières et d'infirmiers au cours de la dernière année peut être attribuée aux nouveaux IFE.

(plus de 54 %), une grande partie de la croissance du nombre d'infirmières et d'infirmiers au cours de la dernière année peut être attribuée aux nouveaux IFE. De plus, une plus grande proportion des IFE entrent maintenant dans la profession en tant qu'IA, comparativement aux années précédentes, où beaucoup étaient inscrit(e)s à la fois avec des titres d'IA et d'IAA.

Parmi les nouveaux IA, les IA formés à l'étranger ont dépassé les IA formés en Ontario depuis 2023 et représente maintenant plus de 53 % des nouveaux IA.

depuis représente maintenant plus de 53 % des nouveaux IA. Il y a également eu une augmentation du taux de premier renouvellement des IFE en 2025 (un peu plus de 11 %), même si les IFE demeurent moins susceptibles de renouveler leur inscription après leur première année que les diplômés de l' Ontario .

Croissance de la main-d'œuvre infirmière à mesure que la dynamique de l'emploi change

L' Ontario a connu une croissance continue du nombre d'infirmières et d'infirmiers employés en soins infirmiers dans la province (4 %), tandis que le nombre d'infirmières et d'infirmiers employés en soins infirmiers à l'extérieur de l' Ontario est demeuré relativement stable au cours des dernières années.

a connu une croissance continue du nombre d'infirmières et d'infirmiers employés en soins infirmiers dans la province (4 %), tandis que le nombre d'infirmières et d'infirmiers employés en soins infirmiers à l'extérieur de l' est demeuré relativement stable au cours des dernières années. La proportion de nouveaux infirmières et infirmiers à la recherche d'un emploi en soins infirmiers a augmenté de plus de 5 % au cours de la dernière année, en particulier pour les IA et les IFE, de plus de 5 % pour chaque groupe.

Lisez le rapport complet dès maintenant

