L'OHDQ et l'ACDQ saluent l'annonce d'une formation d'appoint créée pour les dentistes formés à l'étranger

MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le président de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), monsieur Jean-François Lortie, H.D., B.Éd., et le président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ), le docteur Carl Tremblay, D.M.D., saluent l'annonce de l'octroi d'une aide financière de 554 220 $ au Cégep de Saint-Hyacinthe pour le déploiement d'une formation d'appoint en hygiène dentaire. Le gouvernement répond ainsi aux demandes concertées de l'OHDQ et de l'ACDQ concernant l'urgence de trouver des solutions pour pallier le manque d'hygiénistes dentaires au Québec.

L'annonce faite ce matin par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Nadine Girault, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, et la députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy, permettra aux personnes formées à l'étranger dans le domaine de la santé buccodentaire d'avoir accès plus facilement aux études pour l'obtention d'une attestation d'études collégiales (AEC) en hygiène dentaire et d'obtenir les compétences nécessaires et manquantes pour répondre aux exigences du système professionnel.

Selon Jean-François Lortie, H.D. B.Éd., président de l'OHDQ : « Il y a un manque important de ressources dans le domaine de l'hygiène dentaire depuis quelques années. La rareté d'hygiénistes dentaires ne permet pas à la population québécoise un accès adéquat à des soins buccodentaires préventifs. L'Ordre accorde des demandes d'équivalence à des dentistes formés à l'étranger, mais faute de financement pour une formation accélérée au collégial, ils doivent s'inscrire au DEC de trois ans ou mettre sur pause leurs études. Il s'agit donc d'une très bonne nouvelle et dans sa pérennité nous espérons que cela sera un facteur important pour pourvoir le manque de main-d'œuvre. »

Le président de l'ACDQ démontre tout autant d'enthousiasme devant cette annonce : « Nous sommes très heureux de cette nouvelle aujourd'hui. Il s'agit d'une mesure qui aura impact à très court terme sur la main-d'œuvre des cliniques dentaires et, de surcroît, sur la continuité et l'accessibilité des soins buccodentaires. Grâce à cette formation d'appoint, les dentistes formés à l'étranger pourront mettre à profit leur expérience après avoir obtenu les compétences requises. C'est toute la société québécoise qui en bénéficiera! ».

Rappelons que cette formation d'appoint d'une durée de 975 heures (soit environ 1 an) est prescrite par l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec. Cela permettra à une première cohorte de 25 dentistes formés à l'étranger de bénéficier de cette nouvelle formule de financement, qui inclut le remboursement des frais reliés aux études, afin de développer les compétences manquantes pour obtenir un permis d'hygiéniste dentaire.

SOURCE Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Renseignements: Pour l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, Sophie Lecavalier, Responsable des communications, 514 284-7639, poste 206, [email protected] ; Pour l'Association des chirurgiens dentistes du Québec, Sébastien Cyr, Conseiller, affaires publiques, 514-282-1425, poste 322, [email protected]

Liens connexes

http://www.ohdq.com