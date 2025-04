50 ans et toutes ses dents ! - L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec célèbre ses 50 ans d'existence

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Le 17 février 1975, l'Office des professions du Québec nommait les huit premiers administrateurs et administratrices de la Corporation professionnelle des hygiénistes dentaires du Québec (CPHDQ). Cela fait donc maintenant 50 ans que la CPHDQ, devenue l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) en 1994, fait partie du quotidien des Québécoises et des Québécois en assurant que tous aient accès à des soins buccodentaires de qualité. En cette Semaine nationale de l'hygiéniste dentaire, qui a lieu du 4 au 10 avril, et plus particulièrement le 8 avril, Journée nationale de l'hygiéniste dentaire, il est primordial de souligner le rôle important que jouent les hygiénistes dentaires dans la prévention des maladies buccodentaires et dans la promotion de la santé globale de la population.

« 50 ans, ça se fête en grand ! Je tiens à souligner le travail des hygiénistes dentaires à travers le Québec qui ont, tout au long de ces cinquante dernières années, fait toute la différence pour améliorer la santé buccodentaire des Québécoises et des Québécois. Sans elles et sans eux, ils sont maintenant plus de 7000, la profession ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui ! » indique M. Jean-François Lortie, hygiéniste dentaire et président de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.

Des hygiénistes dentaires avec des activités réservées

Depuis septembre 2020, l'hygiéniste dentaire peut, grâce à l'adoption de la Loi 15 (La Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées), pratiquer 15 activités réservées. Ainsi, grâce à ce nouveau cadre législatif, l'hygiéniste peut évaluer la condition buccale, détartrer les dents et les polir, appliquer un traitement au fluor, concevoir, fabriquer et vendre un protecteur buccal pour les sportifs et peut même ouvrir son propre cabinet d'hygiène dentaire, ou avoir son entreprise afin d'aller donner des soins préventifs en garderies et en résidences privées pour aînés, par exemple.

Une année de célébrations

L'année 2025 en est donc une de célébrations. Mais il s'agit beaucoup plus qu'un anniversaire, c'est aussi 50 ans de prévention et d'amélioration de la santé buccodentaire des Québécoises et des Québécois. Il y a cinquante ans, la brosse à dents et la soie dentaire n'étaient pas monnaie courante, mais c'est grâce au travail acharné des hygiénistes dentaires que le paysage de la santé buccodentaire a progressé pour le mieux.

Mais encore beaucoup de défis

Il reste encore beaucoup à faire quand on sait qu'entre novembre 2023 et mars 2024, 28 % des Canadiens n'ont pas consulté un professionnel de la santé buccodentaire au cours de l'année précédente, et parmi eux, la moitié (49 %) a indiqué que le coût en était la cause1. L'accès à des soins buccodentaires abordables est primordial et doit faire partie des priorités des gouvernements. Le Régime canadien de soin dentaire est un bon exemple, mais celui-ci doit être pérennisé.

Une des solutions envisageables pour améliorer la santé buccodentaire des Québécoises et des Québécois est la réduction de la maladie. Membre de la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie, l'OHDQ prône l'éducation en santé buccodentaire afin de réduire et prévenir les problèmes de santé. C'est ainsi que grâce à un mode de vie sain (diminution de la consommation de sucre, par exemple) et à des environnements favorables à la santé, il est possible de diminuer l'incidence de la carie dentaire.

Ma santé, mon sourire

Pour célébrer cet anniversaire important, l'OHDQ invite le public à consulter les pages Ma santé, mon sourire, sur le Web, Facebook et Instagram. Ces pages visent à informer et sensibiliser la population québécoise de tous âges sur l'importance de la santé buccodentaire et sont une source d'information précieuse pour adopter de bonnes habitudes d'hygiène dentaire ainsi que pour suivre les campagnes de sensibilisation menées par l'OHDQ.

Mission de l'OHDQ

Comme l'ensemble des 46 ordres professionnels du Québec, l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec protège le public. Plus précisément, il s'acquitte de cette fonction :

en s'assurant que les hygiénistes dentaires offrent des services de haute qualité ;

en participant à l'amélioration de la santé buccodentaire des Québécoises et des Québécois ;

en contribuant à l'accessibilité aux soins préventifs en hygiène dentaire.

Pour ce faire, il encadre et réglemente la pratique professionnelle et soutient le leadership de ses membres dans l'exercice de leur profession.

Plus de 7000 hygiénistes dentaires détiennent un permis de l'OHDQ et peuvent ainsi pratiquer au Québec.

Célébrez avec nous ce jalon important de la profession et souriez de toutes vos dents !



_____________________

1 Évitement d'obtention de soins buccodentaires en raison du coût, Statistique Canada, février 2025

SOURCE Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Source : Catherine Roberge, Responsable des communications, Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, 514 284-7639, poste 206, [email protected]