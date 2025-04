Lettre ouverte de la présidente de l'ACDQ sur l'élargissement du Régime canadien de soins dentaires

MONTRÉAL, le 3 avril 2025 /CNW/ - À quelques semaines de l'élargissement du Régime canadien de soins dentaires aux Canadiens âgés de 18 à 64 ans qui ont un revenu annuel familial inférieur à 90 000 $, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec publie une lettre ouverte demandant au gouvernement fédéral des ajustements au programme afin qu'il remplisse pleinement ses objectifs.

Extrait de la lettre ouverte :

Élargissement du Régime canadien de soins dentaires : Une excellente nouvelle qui risque de se heurter à des obstacles bien connus, prévient l'ACDQ

L'annonce récente de la ministre de la Santé, Kamal Khera, concernant l'élargissement du Régime canadien de soins dentaires (RCSD) aux adultes de 18 à 64 ans, à compter de mai 2025, témoigne d'une volonté sincère d'améliorer l'accès aux soins buccodentaires. À terme, près de trois millions de Québécoises et Québécois pourront en bénéficier. L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) s'est toujours montrée favorable à ce régime, et nous saluons cette avancée importante.

Cependant, comme nous l'avons fait depuis le lancement du RCSD, nous avons le devoir de soulever au gouvernement fédéral certaines préoccupations de la part de nos membres. Non seulement plusieurs problèmes liés à la mise en œuvre actuelle du régime restent à corriger, mais cette annonce s'ajoute à une série de mesures récentes, comme l'obligation de renouveler l'adhésion des bénéficiaires actuels, qui risquent de générer beaucoup de confusion chez les personnes concernées.

Lire la lettre entière en annexe.

