Mois de la santé buccodentaire - Derrière le masque, bien plus qu'un dentiste - L'ACDQ souligne l'implication humaine en santé buccodentaire

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - À l'occasion du Mois de la santé buccodentaire, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) souhaite offrir un regard nouveau sur la profession de dentiste qui va, souvent, bien au-delà de l'expertise clinique. Sous le thème « Derrière le masque, bien plus qu'un dentiste », l'ACDQ souligne l'engagement profond des dentistes envers leurs patients, mais aussi envers leur communauté.

« Être dentiste, c'est bien plus qu'un métier : c'est une passion et une volonté sincère d'améliorer la vie des personnes que nous croisons. Au-delà des soins qu'ils et elles prodiguent, les dentistes tissent des liens de confiance avec leurs patients et s'investissent dans leur communauté, souvent loin des projecteurs. C'est cet engagement que nous voulons mettre en valeur à travers cette campagne », souligne la Dre Marie-Claude Desjardins, présidente de l'ACDQ.

Cette année, l'ACDQ met en lumière la profession de dentiste à travers trois portraits qui démontrent que leur engagement dépasse largement les murs de leur clinique :

Dr Alexandre Zappa - Accompagner des patients en oncologie

Impliqué durant quelques années au département d'oncologie du CHUM, Dr Zappa a accompagné les patients en radiothérapie, dont les traitements entraînent parfois une perte de dents. Il leur a offert un soutien précieux dans une période difficile, mettant à profit son sens de l'écoute, son empathie et sa capacité à créer un lien de confiance.

« Ces patients traversent l'épreuve de leur vie, et je voulais leur offrir un peu de réconfort et de dignité à travers ces soins. Être présent à leurs côtés et les aider à retrouver une certaine normalité est une source de grande fierté pour moi », explique-t-il.

Dre Isange Remacle - Courir pour la cause

Passionnée de sport, Dre Remacle participe à des marathons, des triathlons et des Ironman pour soutenir des fondations qui viennent en aide aux enfants. Avec son équipe clinique, elle organise des événements caritatifs et elle s'implique auprès de la Fondation de l'Étoile pédiatrique et la Fondation Christian Vachon en plus de participer activement à des initiatives comme Make-A-Wish.

« L'esprit d'équipe et d'entraide est au cœur de ma pratique et de mon engagement. Savoir que mes actions peuvent améliorer la vie d'un enfant, d'une famille, c'est ce qui me pousse à me dépasser constamment et à inspirer d'autres personnes à donner au suivant », ajoute-t-elle.

Dre Josée Landry - S'impliquer auprès des aînés

Dentiste depuis près de 33 ans, Dre Landry s'investit activement dans le Programme québécois de soins buccodentaires et d'hygiène en CHSLD, permettant à des personnes en perte d'autonomie de retrouver confort et dignité. Elle a ainsi le sentiment de redonner à ses patients qui lui ont été fidèles pendant plusieurs années, à un moment où la présence et les soins d'un dentiste sont importants.

« Être présente pour mes patients, même après toutes ces années, me rappelle chaque jour pourquoi j'ai choisi cette profession. Avec le temps, on tisse des liens forts avec eux, ce sont des personnes et des amis qui ont marqué mon parcours et qui m'ont soutenue durant ma carrière. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux ne peuvent plus se déplacer en clinique, alors c'est à moi d'aller vers eux. Leur offrir cette présence et ce soutien est pour moi une immense source de réussite et si je peux inspirer la relève à s'engager avec autant de cœur et de dévouement, alors ma mission est accomplie », nous confie-t-elle.

Pour visionner ces capsules, visitez : acdq.qc.ca/derriere-le-masque

L'ACDQ invite la population à profiter du Mois de la santé buccodentaire pour souligner le travail de son dentiste et pour reconnaître l'impact important de son rôle sur son bien-être.

À propos de l'ACDQ

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est une association professionnelle qui regroupe plus de 4 300 dentistes exerçant leur profession dans tout le Québec, essentiellement des généralistes, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques. Bien que certains dentistes exercent leur profession en établissement, la majorité des membres de l'ACDQ pratiquent en clinique privée. L'ACDQ a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.

