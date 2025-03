Budget 2025-2026 : L'ACDQ dénonce le manque d'engagement inquiétant du gouvernement envers l'accès aux soins buccodentaires

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) déplore que le budget 2025-2026 du gouvernement du Québec ne propose aucune mesure pour améliorer l'accès aux soins buccodentaires particulièrement en région, alors que les besoins sont de plus en plus grands et qu'un désengagement du gouvernement a des impacts inévitables sur le système de santé québécois.

Malgré des années de revendications et des propositions concrètes soumises au gouvernement, aucune mesure financière concrète n'a été mise en place pour améliorer l'accès aux soins buccodentaires et répondre aux enjeux criants du milieu.

« Ce budget ne reflète ni l'urgence d'agir, ni l'impact crucial des soins dentaires sur la santé globale des Québécois. Non seulement le gouvernement reste sourd à nos demandes, mais il pose des gestes qui fragilisent encore plus l'accès aux soins buccodentaires pour la population », dénonce la Dre Marie-Claude Desjardins, présidente de l'ACDQ.

Un accès aux soins compromis aux conséquences coûteuses

Le gouvernement du Québec doit cesser de percevoir les investissements en santé buccodentaire comme de simples dépenses. Cette vision à court terme a des coûts bien plus élevés à long terme, car elle mène à des traitements plus complexes et coûteux pour les patients.

Les défis du réseau de la santé buccodentaire au Québec sont bien connus : une pénurie persistante de main-d'œuvre qui fragilise l'accès aux soins, particulièrement dans les régions éloignées, des frais d'exploitation pour les cliniques dentaires qui ne cessent d'augmenter et une entente-cadre avec le MSSS qui ne reflète plus les réalités actuelles des dentistes et qui tarde toujours à être renouvelée. Pourtant, le budget 2025-2026 ne propose aucun investissement structurant pour remédier à ces problèmes.

« Nous avons soumis des solutions à portée de main du gouvernement, notamment un soutien accru à la formation des hygiénistes dentaires, l'amélioration des conditions de pratique des dentistes, la mise en œuvre d'incitatifs pour attirer et retenir des professionnels de la santé buccodentaire en région, l'agrandissement du département d'hygiène dentaire au cégep de Saint-Hyacinthe ou la création d'un nouveau programme d'hygiène dentaire au cégep de Sherbrooke. Ignorer ces enjeux, c'est mettre en péril l'accessibilité aux soins buccodentaires pour des milliers de Québécois », ajoute la Dre Marie-Claude Desjardins, présidente de l'ACDQ.

Un retrait du régime canadien sans alternative : une menace pour des milliers de Québécois

L'ACDQ s'inquiète également de la demande du gouvernement du Québec visant un retrait sans condition du Régime canadien de soins dentaires (RCSD), sans s'engager à mettre en place un régime équivalent ou supérieur. Une telle mesure mettrait en péril la couverture de près de trois millions de Québécois, qui n'auraient tout simplement plus accès aux soins dont ils ont besoin.

« Il est inconcevable de réclamer un retrait du régime fédéral sans proposer une alternative équivalente qui assure les mêmes conditions de pratique pour les dentistes. Cela crée une grande incertitude pour les dentistes et pourrait compromettre sérieusement l'accès aux soins buccodentaires pour la population, en particulier les plus vulnérables », affirme la Dre Desjardins.

Un appel à des actions immédiates

L'ACDQ exhorte le gouvernement du Québec à changer d'approche et à accorder enfin à la santé buccodentaire toute l'attention qu'elle mérite. Un engagement ferme est nécessaire pour :

Négocier rapidement une entente-cadre juste et équitable avec les dentistes;

Augmenter le soutien à la formation et au recrutement de professionnels en santé buccodentaire;

Mettre en place des mesures incitatives pour assurer une meilleure répartition de ces professionnels à travers le Québec, assurant ainsi un meilleur accès en région.

« Le statu quo n'est tout simplement plus tenable. Le gouvernement doit cesser de considérer la santé buccodentaire comme un enjeu secondaire; c'est un élément central de la santé globale de la population. Je réitère une fois de plus la volonté de l'ACDQ à travailler avec les parties prenantes, dont le ministre de la Santé, afin d'apporter notre expertise et contribuer à la mise en place de solutions concrètes et durables », conclut la présidente de l'ACDQ, Dre Marie-Claude Desjardins.

À propos de l'ACDQ

L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) est une association professionnelle qui regroupe plus de 4 300 dentistes exerçant leur profession dans tout le Québec, essentiellement des généralistes, mais également des dentistes en santé publique et des dentistes pédiatriques. Bien que certains dentistes exercent leur profession en établissement, la majorité des membres de l'ACDQ pratiquent en clinique privée. L'ACDQ a pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres.

SOURCE Association des chirurgiens dentistes du Québec

Renseignements : Jordan Dupuis, Coordonnateur des communications et relations publiques, [email protected], 514 284-1985, poste 229, Association des chirurgiens dentistes du Québec