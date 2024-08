MONTRÉAL, le 21 août 2024 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé aujourd'hui qu'après six années passées à titre de premier vice-président et chef des placements, il a été convenu d'un commun accord qu'Eduard van Gelderen quittera l'organisation le 1er octobre 2024, mais se retirera des opérations quotidiennes.

« Je tiens à exprimer ma sincère reconnaissance à Eduard pour ses contributions significatives à PSP au fil des ans », souligne Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. « L'engagement d'Eduard à constituer des équipes diversifiées et inclusives a fait de nous une organisation plus forte. Son parrainage et son soutien au groupe d'affinités de PSP Antiracisme, culture et religion laisseront un héritage durable ».

Eduard s'est joint à Investissements PSP en 2018, où il a été responsable de notre portefeuille global et de notre stratégie d'investissement à long terme. Il a également assuré les fonctions d'investissement durable, de politique publique, d'affaires gouvernementales mondiales et de communications stratégiques d'Investissements PSP.

En vigueur dès aujourd'hui, Alexandre Roy, premier directeur général, Gestion du portefeuille global assumera par intérim les responsabilités du bureau du chef des placements.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 264,9 milliards de dollars au 31 mars 2024. Elle gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les sommes qui lui sont transférées par le gouvernement du Canada pour le compte des régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez www.investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

