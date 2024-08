MONTRÉAL, le 7 août 2024 /CNW/ - L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé aujourd'hui que le premier vice-président et Chef de la direction financière et de la gestion du risque, Jean-François Bureau, a fait part de son intention de prendre sa retraite. M. Bureau demeurera chef de la direction financière et de la gestion du risque d'Investissements PSP jusqu'au 31 décembre 2024. Du 1er janvier au 31 mars 2025, il agira à titre de conseiller stratégique et continuera d'occuper le poste de chef de la direction financière de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada (GAFCC) jusqu'à l'approbation des états financiers de l'année fiscale du Fonds de croissance du Canada se terminant le 31 décembre 2024. Investissements PSP prévoit de nommer un successeur avant le départ de M. Bureau afin de permettre une transition harmonieuse des activités.

« Je tiens à exprimer notre gratitude envers Jean-François pour son engagement indéfectible à l'égard de la réussite de PSP au cours des 14 dernières années », a déclaré Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP. « Jean-François peut être fier d'avoir contribué à la réalisation de l'important mandat d'Investissements PSP, comme en témoigne notre bilan de stabilité et de rendements solides ajustés au risque. Le rendement annualisé net de 8,3 % sur 10 ans d'Investissements PSP a surpassé le portefeuille de référence au cours des cinq et dix dernières années. Jean-François a été un atout considérable au sein de notre comité de direction et un leader clé de nos équipes des finances et de la gestion du risque. »

Jean-François s'est joint à Investissements PSP en 2010 à titre de chef de la gestion du risque et a endossé la responsabilité supplémentaire de chef de la direction financière en 2020. De plus, Jean-François s'est impliqué auprès du CFA Institute, ayant notamment agi à titre de président du Conseil des normes de pratique (Standards of Practice Council).

« Je suis très fier des contributions que mon équipe et moi avons apportées à Investissements PSP. PSP est en excellente posture financière et dispose d'une équipe talentueuse prête à amener notre organisation à un niveau supérieur », a déclaré M. Bureau. « Après près de quatre décennies à travailler dans l'industrie financière, je me réjouis de passer plus de temps avec ma famille et de poursuivre de nouveaux projets qui me passionnent. »

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants investisseurs pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 264,9 milliards de dollars au 31 mars 2024. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

