La période pour les demandes de participation est maintenant ouverte pour participer au Sommet de la croissance de Walmart Canada, le 23 juin 2026.

Les entreprises canadiennes sélectionnées auront aussi l'occasion de présenter leurs articles « Fait au Canada » ou « Produit du Canada » pour être répertoriées avec le détaillant.

L'événement est conçu pour fournir aux entreprises et aux vendeurs canadiens des outils, des idées et des possibilités pour accélérer leur croissance avec Walmart, y compris le Marché électronique Walmart.

MISSISSAUGA, ON, le 21 avril 2026 /CNW/ - Les entreprises et les entrepreneurs canadiens sont prêts à faire progresser leur croissance avec Walmart Canada lors du deuxième Sommet annuel de la croissance de Walmart Canada, le 23 juin 2026. Cet événement unique accueille les petites et moyennes entreprises canadiennes à Mississauga pour communiquer directement avec les équipes de la commercialisation et du marché de Walmart Canada et explorer les possibilités de développer leur entreprise en succursale et en ligne, y compris le Marché électronique en expansion rapide de Walmart Canada.

Lors de l'événement, les entreprises canadiennes sélectionnées auront aussi l'occasion de présenter leurs produits « Fait au Canada » ou « Produit du Canada » directement aux marchands de Walmart Canada pour avoir la chance de gagner un billet d'or, ce qui représente la possibilité d'être répertorié en succursale, en ligne ou les deux.

Près de 60 entreprises et entrepreneurs canadiens ont obtenu des billets d'or lors du premier Sommet de la croissance de Walmart Canada de l'année dernière. Moins d'un an plus tard, plusieurs de ces produits, y compris les croustilles de pois chiches Peacasa Snacks, le désinfectant pour les mains Happy Naturals, les meubles Noba Animal Co. pour chats, les jouets éducatifs Creative Beginnings et le programme de soins de la peau Refresh Botanicals, sont maintenant disponibles dans les succursales Walmart Canada et en ligne, avec beaucoup d'autres qui seront bientôt disponibles dans les prochains mois.

Les entreprises canadiennes et les vendeurs du Marché électronique peuvent faire une demande pour participer à l'événement, y compris la possibilité de faire une présentation d'affaires ici. La date limite pour les demandes est le 7 mai 2026.

« Nous savons que la prochaine grande histoire de réussite canadienne prend déjà forme dans les communautés partout au pays. C'est pourquoi nous offrons des possibilités pour les petites et moyennes entreprises canadiennes et les vendeurs du Marché électronique à notre Sommet sur la croissance de Walmart Canada, y compris la recherche d'encore plus de produits faits au Canada », a déclaré Russ Mounce, chef de la commercialisation de Walmart Canada. « Nous ouvrons nos portes pour rencontrer directement ces entrepreneurs canadiens et ces jeunes entreprises avec de grands rêves pour les aider à réaliser leur potentiel de croissance avec Walmart. »

Le Sommet de la croissance du Canada fait partie de l'objectif plus large de Walmart Canada, qui consiste à travailler avec les fournisseurs canadiens et à soutenir la croissance économique locale. Depuis 1994, Walmart Canada travaille avec les fournisseurs canadiens, achetant des biens représentant des milliards de dollars de produits, y compris ceux qui sont faits ici au Canada.

« Le Sommet de la croissance de cette année est conçu pour offrir aux participants un soutien et une formation dédiés. Il offre aux vendeurs canadiens le potentiel de faire partie de notre écosystème omnicanal florissant, y compris en se joignant à plus de 130 millions d'articles sur le Marché électronique en ligne de Walmart Canada », a déclaré Gauthier Dumoulin, vice-président du Marché électronique de Walmart Canada. « Cet événement illustre notre engagement à aider les entreprises et les vendeurs canadiens à réussir, que leur objectif soit la croissance en succursale, en ligne ou les deux. »

Le Sommet de la croissance de Walmart Canada 2026

Le Sommet de la croissance de cette année est une occasion de réunir le vendeur et la communauté des affaires canadiennes et de fournir les ressources dont ils ont besoin pour se développer avec Walmart Canada. L'événement comprend des séances et des présentations axées sur le soutien à la croissance avec Walmart Canada, aidant cette communauté à mieux comprendre l'écosystème de Walmart et à accélérer leurs affaires avec le détaillant.

Les participants bénéficieront de ce qui suit :

Séances principales avec les membres de la haute direction de Walmart sur la stratégie de commercialisation, le Marché électronique et l'innovation.

Analyses approfondies des nouveaux outils, services et capacités pour les vendeurs.

Occasions de réseautage avec les marchands de Walmart, les équipes du Marché électronique et les communautés d'affaires canadiennes.

Conseils pratiques pour élargir l'assortiment et atteindre des millions de clients de Walmart

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada est un détaillant omnicanal dirigé par des personnes et propulsé par la technologie, qui compte plus de 400 succursales à l'échelle nationale et qui sert plus de 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca, est visité par plus de 1,5 million de clients chaque jour. Avec plus de 100 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus importants employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est axé sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 940 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez des renseignements supplémentaires à walmartcanada.ca et sur les pages de médias sociaux de Walmart Canada - Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

SOURCE Wal-Mart Canada Corp.

Stephanie Fusco, Communications, Walmart Canada, [email protected]