L'ITHQ signe une entente avec le groupe hôtelier Marriott International

MONTRÉAL, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est heureux d'annoncer la signature d'une nouvelle entente avec Marriott International. D'une durée de trois ans, elle s'adresse particulièrement aux étudiants des programmes de Gestion d'un établissement de restauration, des Hautes Études en gestion hôtelière internationale ainsi que ceux du Baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie, concentration Gestion hôtelière et de restauration, offert conjointement avec l'Université du Québec à Montréal.

L’honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l’ITHQ Marissa Solomita, directrice principale, Canada, Acquisition de talents et relations avec les universités – Amériques, Marriott International (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Cette entente offrira la possibilité aux étudiants de compléter un stage de perfectionnement auprès des hôtels de cette bannière. Au terme de leur formation, ceux qui auront su faire leurs preuves en entreprise seront de plus susceptibles d'accéder à des programmes de formation de cadre et poursuivre leur carrière dans les établissements hôteliers de ce prestigieux groupe.

Pour nos apprentis gestionnaires, cela représentera la possibilité d'entamer une carrière internationale. Le partenariat favorisera également la collaboration entre l'industrie et l'ITHQ, pour que sa formation corresponde encore mieux à la réalité du marché et aux besoins du milieu hôtelier.

L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ, se réjouit de cette nouvelle collaboration qui s'inscrit dans la lignée des ententes signées avec des groupes hôteliers parmi les plus réputés dans le monde, notamment avec Fairmont Hotels et Resorts, Accor, Starwood Hotels et Resort Canada, Sandals Resorts International et Relais & Châteaux.

« L'ITHQ est très heureux de pouvoir offrir à ses finissants des lieux de stages et de formation supérieure haut de gamme, à la fine pointe des nouveautés dans le milieu de l'hôtellerie internationale. Ces collaborations prestigieuses répondent à notre volonté de former une relève qualifiée et une main-d'œuvre de haut niveau, adaptée à un marché en pleine expansion. » explique Mme Frulla.

« Nous sommes heureux de solidifier le partenariat entre Marriott International et l'ITHQ. Les diplômés de l'ITHQ sont professionnels et bien formés, et ils possèdent les compétences fondamentales nécessaires pour réussir dans l'industrie hôtelière. Nous sommes ravis de pouvoir appuyer le programme de l'ITHQ pour de nombreuses années à venir et voir les diplômés qui se joignent à Marriott International s'épanouir dans leur carrière. » déclare Marissa Solomita, directrice principale, Canada, Acquisition de talents et relations avec les universités - Amériques.

À propos de Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) est basée à Bethesda, dans le Maryland (États-Unis), et dispose d'un portefeuille qui englobe plus de 7 000 propriétés réparties entre 30 grandes enseignes couvrant 132 pays et territoires. Au Canada, c'est 252 hôtels appartenant à 22 des enseignes du groupe. Marriott exploite et franchise des hôtels et des centres de villégiature dans le monde entier.

À propos de l'ITHQ

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinés aux professionnels ainsi qu'au grand public.

