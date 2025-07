L'HONORABLE LIZA FRULLA RECONDUITE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ITHQ

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est heureux d'annoncer que l'honorable Liza Frulla a été nommée de nouveau, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'ITHQ. Désignée par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec pour un mandat de cinq ans, Mme Frulla a accepté cette responsabilité avec un enthousiasme renouvelé.

Un second mandat porteur de succès et de transformations

Le second mandat de Liza Frulla a su propulser l'ITHQ vers l'avenir, lui permettant d'amorcer un nouveau chapitre de son histoire. Porté par un plan stratégique ambitieux, fondé sur des objectifs à la fois clairs et transformateurs, ce mandat a permis à l'ITHQ de consolider sa position de chef de file et de demeurer en phase avec les grandes évolutions sociales, économiques et environnementales, tant de l'industrie que du milieu de l'enseignement.

Au cours des cinq dernières années, grâce à la ténacité de Mme Frulla et à la mobilisation de ses équipes, l'ITHQ a franchi des étapes décisives dans son développement académique. L'institution a notamment mis en place un ordre d'enseignement universitaire. Ce virage s'est concrétisé par la création du tout premier Baccalauréat appliqué en gestion de l'accueil au Québec, l'élargissement de son offre de programmes de premier cycle et l'essor de ses deux unités de recherche, ExperiSens et GastronomiQc Lab (unité mixte ITHQ/Université Laval).

Sous sa gouverne et grâce à un personnel hautement qualifié, le Centre d'expertise de l'ITHQ, qui œuvre au service de l'industrie et de plusieurs ministères, a connu une croissance remarquable, triplant ses effectifs et élargissant son rayonnement. Depuis cinq ans, il est entre autres partie prenante de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ), lancée en 2000 par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Grâce aux conseillères et conseillers en approvisionnement local de l'ITHQ, déployés partout dans la province, ce sont 92% des institutions publiques qui se sont dotés d'une cible d'achat de produits d'ici dans les dernières années.

Des choix locaux comme vecteur d'apprentissage

Au cours du plus récent mandat de Mme Frulla, l'Hôtel de l'ITHQ, un hôtel-école de 42 chambres unique au Canada, a été entièrement rénové et sa réouverture a connu un franc succès. Ce projet majeur a été mené dans le respect des valeurs de l'ITHQ, en priorisant les produits, l'expertise et les matériaux québécois. La clientèle de l'hôtel profite désormais d'un environnement de grande qualité, aussi moderne que confortable. Quant aux étudiants et étudiantes, ils et elles bénéficient d'un environnement d'apprentissage enrichi, durable et répondant aux normes de service élevées de l'industrie, ainsi qu'aux plus récentes tendances du marché. Cette volonté d'offrir une formation ancrée dans la réalité actuelle de l'hôtellerie témoigne de l'engagement constant de Mme Frulla à anticiper les besoins du secteur et à y préparer la relève.

Sous son impulsion, le Restaurant de l'ITHQ s'est aussi affirmé comme une véritable vitrine du terroir québécois, misant sur une cuisine de saison, portée par une équipe exceptionnelle, formée et mobilisée autour d'un désir de faire rayonner la gastronomie d'ici. Cette orientation affirmée a permis au restaurant de se démarquer dans le paysage culinaire, jusqu'à mériter une recommandation dans la toute première édition du Guide Michelin pour le Québec. Une reconnaissance prestigieuse, qui souligne la qualité remarquable du travail accompli et qui fait du Restaurant de l'ITHQ le seul restaurant-école au pays à figurer dans le célèbre annuaire.

Un leadership renouvelé pour façonner l'avenir

Par ailleurs, c'est durant le second mandat de Mme Frulla que l'ITHQ a négocié et conclu ses toutes premières conventions collectives depuis la modification de sa loi constitutive, consolidant ainsi une gouvernance mieux adaptée à sa réalité et à ses enjeux particuliers.

La nouvelle nomination de l'honorable Liza Frulla pour cinq ans est une promesse de continuité. L'actuel plan stratégique de l'ITHQ s'échelonne jusqu'en 2028 et incarne une ambition claire pour la plus grande école hôtelière au pays : former davantage de gestionnaires qualifiés pour une industrie clé de l'économie québécoise, tout en favorisant le développement de savoirs appliqués, essentiels à sa vitalité.

Les membres du conseil d'administration, l'ensemble du personnel et les personnes étudiantes tiennent à féliciter Mme Frulla pour la reconduction de son mandat et lui souhaitent cinq autres belles années à l'ITHQ!

Quatre membres du conseil d'administration également reconduits

L'ITHQ est ravi que le Conseil des ministres ait reconduit, dans le même décret, les mandats de quatre membres de son conseil d'administration pour une période de trois ans : Mme Manuela-Luminita Goya (Vice-présidente, Développement de la destination et affaires publiques, Tourisme Montréal), Mme Helena Loureiro (Cheffe propriétaire, restaurants Helena, Portus 360 et Helena-Québec), Mme Claudine Roy (Administratrice de sociétés) et M. Robert Trudeau (Premier directeur, Ventes aux entreprises réseau mondial et marché Québec, Air Canada). Leur présence renouvelée assurera une stabilité, permettant à l'ITHQ de poursuivre la concrétisation de grands projets en cours et à venir.

À propos de l' Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

