L'INSTITUT DE TOURISME ET D'HÔTELLERIE DU QUÉBEC ET LE CONSEIL DES APPELLATIONS RÉSERVÉES ET DES TERMES VALORISANTS CONSOLIDENT LEUR COLLABORATION

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) annoncent avec fierté la conclusion d'une entente inédite, officialisant l'établissement de la place d'affaires du CARTV au sein des installations de l'ITHQ, situées au 3535 rue Saint-Denis, à Montréal.

Cette entente survient après que les deux institutions se soient mutuellement courtisées pendant plusieurs années. Le partage d'une adresse commune consacre la volonté des deux organisations de renforcer leurs liens au profit d'une vocation mutuelle à faire rayonner les produits alimentaires d'ici.

Le CARTV fermera ainsi ses bureaux actuels situés au 201, boulevard Crémazie Est, pour bénéficier d'un milieu riche en expertise, reconnu pour son engagement envers l'excellence, l'innovation et la transmission du savoir.

« L'idée du CARTV d'établir son adresse officielle à l'ITHQ illustre une vision commune: celle d'un Québec où l'excellence en matière de formation culinaire et la reconnaissance de nos produits d'exception vont de pair. En unissant nos forces, nous consolidons un écosystème unique où l'enseignement, la recherche et la valorisation des saveurs d'ici se conjuguent pour faire grandir une culture alimentaire profondément enracinée dans notre terroir. Cette proximité permettra des collaborations inspirantes qui profiteront autant à nos étudiants et étudiantes qu'à l'ensemble de notre industrie. » - L'Honorable Liza Frulla, C.P, C.M, O.Q., directrice générale de l'ITHQ

« Je me réjouis de cette nouvelle proximité avec l'ITHQ. Cette entente facilitera nos activités de rayonnement et de collaboration avec le milieu de la formation, en lien direct avec notre mission de protéger l'authenticité des produits bioalimentaires distinctifs québécois. Ce rapprochement ouvre la voie à de futures initiatives conjointes en matière de connaissance, de sensibilisation et de valorisation des produits sous appellation du Québec. Cela contribuera également à renforcer la reconnaissance des désignations officielles reconnues par l'État comme véritables sceaux de qualité, porteurs de sens pour les consommateurs et les visiteurs. » - Marie-Josée Gouin, agr. ASC, présidente-directrice générale du CARTV

PHOTO | L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ et Marie-Josée Gouin, présidente-directrice générale du CARTV (Crédit photo : Tina Girard, CARTV)

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

À propos du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)

Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) a été créé en 2006 afin de mettre en valeur et assurer l'authenticité de produits bioalimentaires d'ici, au bénéfice des collectivités. Il s'agit de l'organisme mandaté par le gouvernement du Québec pour appliquer la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants.

Il est l'autorité compétente responsable de conseiller au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, la reconnaissance d'appellations réservées et l'autorisation de termes valorisants. Il est également chargé d'accréditer les organismes de certification et de surveiller, sur le marché, l'utilisation des appellations reconnues et des termes autorisés.

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

