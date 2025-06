Collaboration renouvelée entre le Collège Montmorency et l'ITHQ : une formation enrichie pour les étudiants en gestion de restauration

La signature de cette nouvelle entente s'est déroulée en présence des directeurs généraux des deux établissements d'enseignement, l'honorable Liza Frulla pour l'ITHQ et monsieur Benoit Lessard du Collège Montmorency. Étaient aussi présents les directeurs des études, monsieur Jasmin Tanguay (ITHQ) et madame France Lamarche (Montmorency), ainsi que les deux artisans principaux de ce partenariat, monsieur Patrick Desbois-Collins, directeur de la formation technique à l'ITHQ et madame Caroline Lamond, directrice adjointe des études au Collège Montmorency.

Le programme Techniques de gestion d'un établissement de restauration, d'une durée de trois ans, permet non seulement d'acquérir des compétences en gestion d'un établissement de restauration, mais également en production et en distribution de mets dans l'industrie des services alimentaires, ainsi qu'en développement de nouveaux produits et services. Grâce à ce partenariat, les personnes étudiantes ayant suivi les deux premières années de leur formation au Collège Montmorency ont l'opportunité de suivre leurs cours de troisième année auprès des experts de l'ITHQ et dans ses installations de pointe, enrichissant ainsi leur parcours avec une expérience en milieu professionnel.

« Nous sommes très heureux de renouveler cette entente avec l'ITHQ. Cette collaboration, qui dure depuis 15 ans déjà, contribue de manière significative à offrir une formation de grande qualité à nos étudiantes et étudiants du programme de Techniques de gestion d'un établissement de restauration. Nous sommes fiers d'être associés à une organisation aussi prestigieuse que l'ITHQ, dont l'expertise et la réputation rejaillissent positivement sur l'expérience étudiante », a déclaré monsieur Benoit Lessard, directeur général du Collège Montmorency.

« Offrir aux étudiantes et étudiants une formation concrète, rigoureuse et en phase avec les exigences du marché du travail est au cœur de notre mission. Ce partenariat renouvelé avec l'ITHQ permet d'enrichir leur parcours pédagogique grâce à un environnement professionnel d'exception, favorisant le développement de compétences clés dans le secteur de la restauration », a ajouté madame France Lamarche, directrice des études du Collège Montmorency.

« Ce partenariat avec le Collège Montmorency est une occasion exceptionnelle pour les étudiants et étudiantes de fréquenter un environnement d'apprentissage unique au pays. Nos deux restaurants d'application pédagogique, notre bar Blanc bec et notre hôtel-école de 42 chambres en plein cœur de Montréal leur permettent de bénéficier d'une formation en situation réelle, auprès d'enseignantes et enseignants passionnés, issus de l'industrie. C'est un privilège pour l'ITHQ de poursuivre sa collaboration avec le Collège Montmorency et d'ainsi pouvoir contribuer à former les gestionnaires de demain, qui enrichiront le milieu de la restauration partout au Québec », a souligné madame Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

« En intégrant l'ITHQ pour leur troisième année de formation, les personnes étudiantes deviennent membres à part entière de la communauté ithquoise. Elles profitent de l'expertise reconnue de notre corps enseignant et d'un accès privilégié à un vaste réseau de contacts dans l'industrie -- un atout précieux qui les accompagne bien au-delà de leur parcours académique. Les deux établissements tiennent à souligner l'apport primordial de Patrick Desbois-Collins et de Caroline Lamond au renouvellement de cette entente. Nous leur sommes très reconnaissants. », a fait valoir Jasmin Tanguay, directeur principal des études à l'ITHQ.

À propos du Collège Montmorency

Le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval. En 2024-2025, il accueille plus de 10 000 étudiants (formation régulière et formation continue combinées). Vingt-sept programmes d'études sont offerts : cinq en formation préuniversitaire et vingt-deux en formation technique. L'Alternance travail-études est possible dans dix-huit programmes. La clientèle adulte a quant à elle accès à une quinzaine de programmes menant à une attestation d'études collégiales (AEC), à un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), à des perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, à un programme de francisation et à un service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). De plus, bon nombre d'entreprises bénéficient du service de formation sur mesure en entreprise.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

