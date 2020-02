L'ITHQ reçoit la ministre Mélanie Joly pour lui présenter son nouveau Centre national d'entrainement Bocuse d'Or Canada

« Le concours Bocuse d'Or est une occasion exceptionnelle pour le Canada de faire rayonner sa gastronomie aux yeux du monde. Le Centre national d'entrainement Bocuse d'Or permettra à l'athlète culinaire, chef et professeur à l'ITHQ, Samuel Sirois, de s'entrainer dans une cuisine identique à celle dans laquelle il devra évoluer lors des épreuves à venir. Le soutien inestimable de la ministre Mélanie Joly et de Développement économique Canada participera à rendre la victoire accessible à l'Équipe Canada actuelle et à toutes celles qui lui succéderont. Gagner le Bocuse d'Or, c'est contribuer à faire du Canada une destination d'exception. » - Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

« Le tourisme est une industrie en pleine croissance. Encore une fois, l'année dernière, le secteur a enregistré des records avec plus de 21.1 millions de visiteurs internationaux. Les chefs canadiens sont une source de fierté et l'une des principales raisons pour voyager au pays. Que ce soit lorsqu'ils sont acclamés par la critique où lorsqu'ils nous représentent fièrement dans des compétitions internationales, ils nous inspirent et nous rendent fiers. C'est avec des projets comme celui-ci que nous pouvons mettre en valeur le secteur du tourisme culinaire montréalais et canadien sur la scène internationale. Bonne chance aux chefs de l'ITHQ. » - Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles

L'Équipe Canada en route vers le Pérou

Après avoir remporté la sélection canadienne du Bocuse d'Or, l'Équipe Canada se prépare actuellement à affronter les meilleurs chefs de l'Amérique lors de la demi-finale qui aura lieu les 2 et 3 mai prochains à Lima, au Pérou. Chef Samuel Sirois est secondé dans cette aventure par le Chef Gilles Herzog, entraineur et éminent professeur à l'ITHQ, et Alexy Jetté, brillant diplômé qui agira à titre de commis. L'ITHQ est persuadé que l'équipe canadienne sortira victorieuse de cette étape américaine, lui permettant d'accéder à la grande finale internationale qui se tiendra à Lyon en 2021.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

