Plus de 80 % des foyers et des entreprises peuvent maintenant bénéficier de services Internet haute vitesse, y compris dans les zones rurales.

Cette initiative s'imbrique dans le programme d'investissement en capital accéléré de Bell, qui vise à favoriser le déploiement de l'infrastructure du réseau large bande de prochaine génération au Canada.

CLARINGTON, ON, le 7 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Municipalité de Clarington et Bell Canada ont annoncé aujourd'hui avoir franchi une étape importante dans le déploiement des réseaux large bande évolués de Bell dans la région en plein développement de Durham, en Ontario. Bell a rendu ses services Internet haute vitesse entièrement sur fibre optique accessibles à 25 000 foyers et entreprises, et ses services Internet résidentiel sans fil accessibles à 5 000 emplacements dans des zones rurales.

Ce projet, entièrement financé par Bell, a pour but d'offrir des connexions directes par fibre à 5 000 nouveaux emplacements cette année, dont Bowmanville, Hampton, Kendal, Leskard, Newcastle et Orono, ainsi qu'une couverture du service Internet résidentiel sans fil à 1 300 nouveaux emplacements en zones rurales. Grâce à ces ajouts, Bell couvrira environ 98 % des foyers et emplacements commerciaux de Clarington.

« Bell a répondu au besoin d'une meilleure connectivité de nos résidents. J'aimerais remercier l'entreprise pour les investissements importants qu'elle a faits et les ressources supplémentaires qu'elle déploiera au courant de l'année, a déclaré Adrian Foster, maire de Clarington. Le déploiement de l'accès optique direct ainsi que des réseaux sans fil dans un si grand nombre de nos communautés rurales augmentera la qualité de vie de nombre de nos résidents. En 2021, l'accès à une connexion large bande haute vitesse fiable est indispensable et grâce à une couverture de 98 % dans notre municipalité, Clarington est sur le droit chemin. J'ai hâte de continuer de travailler avec Bell et d'autres fournisseurs de services Internet à l'extension de notre couverture et à l'obtention d'un plus grand nombre d'options. »

Grâce au climat d'investissement positif qui reflète le soutien du gouvernement fédéral pour les investissements dans les infrastructures, Bell investira jusqu'à 1,7 milliard de dollars supplémentaires pendant les deux prochaines années afin d'accélérer le déploiement de ses réseaux de fibre optique, Internet résidentiel sans fil et mobile 5G de prochaine génération. Visant à soutenir la relance économique du Canada après la crise de la COVID-19 et le leadership dans les communications large bande à long terme, cet investissement accéléré s'ajoute aux quatre milliards de dollars que Bell a déjà investis annuellement dans l'expansion et l'infrastructure des réseaux large bande au cours des dix dernières années.

« Ce projet est un élément clé du déploiement accéléré du réseau national de Bell, et nous sommes fiers de notre partenariat avec la Municipalité de Clarington pour offrir des connexions Internet entièrement optiques et le service Internet résidentiel sans fil aux résidents et aux propriétaires d'entreprise de la collectivité, a déclaré Bruce Furlong, premier vice-président, Bell. Nous remercions le maire Foster et le personnel de la municipalité de leur aide et de leur collaboration dans le cadre du déploiement rapide et efficace du réseau, en particulier à une période durant laquelle il est évident que le fait de bénéficier d'une connexion rapide et fiable est plus important que jamais. »

Le réseau de fibre optique de Bell , qui utilise la technologie de réseau la plus évoluée en son genre, offre aux consommateurs des services Internet des vitesses d'accès allant jusqu'à 1,5 Gigabit par seconde. La technologie novatrice d' Internet résidentiel sans fil de Bell a été spécialement conçue pour fournir un accès aux services Internet haute vitesse dans les régions rurales et éloignées qui ne peuvent profiter d'une connexion par fibre optique.

À propos de la municipalité de Clarington

La municipalité de Clarington est une charmante collectivité qui forme la frontière est de la région du Grand Toronto. Elle est l'une des huit municipalités de la région de Durham. Comptant une population en pleine croissance de plus de 95 000 habitants, Clarington offre à ses résidents une séduisante combinaison de vie urbaine et de vie rurale. Il s'agit d'une grande municipalité, qui couvre une superficie d'environ 612 kilomètres carrés. Elle se compose de quatre centres urbains importants et de treize hameaux. On y trouve des sentiers longeant le lac Ontario, des terres agricoles protégées par la ceinture de verdure de la province et la magnifique moraine d'Oak Ridges. Clarington est un excellent endroit où vivre, travailler et élever une famille.

À propos de Bell

L'équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil et sur fibre optique de qualité supérieure. Elle fournit des services mobiles, de télévision, Internet et de communications d'entreprise novateurs, et offre le contenu le plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio, d'affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un lieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus solidaires et plus saines. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause , qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et la prise de mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

Questions des médias :

Municipalité de Clarington

Basia Radomski

905 623-3379, poste 2214

[email protected]

facebook.com/MunofClarington

@ClaringtonON

Bell

Nathan Gibson

905 614-9596

[email protected]

@Bell_Nouvelles

Questions des investisseurs :

Thane Fotopoulos

514 870-4619

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant les plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux de Bell ainsi que et les avantages qui devraient en être tirés, notamment dans le cadre de son programme de dépenses d'investissement accrues sur deux ans en vue d'accélérer le déploiement de ses réseaux sur fibre, Internet résidentiel sans fil et 5G sans fil, ses perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent les attentes de Bell en date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, Bell ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux de Bell ainsi que les avantages qui devraient en être tirés font l'objet de risques et par conséquent, rien ne peut garantir que ses plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux seront complétés, ni que les avantages qui devraient en être tirés seront réalisés. La valeur des dépenses d'investissement planifiées suppose que Bell sera en mesure d'accéder aux sources de capitaux nécessaires ou de les générer. Cependant, il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des sources de capitaux nécessaires, ce qui signifie que les dépenses d'investissement réelles que Bell effectuera pourraient différer de façon importante des prévisions actuelles. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites par Bell dans le présent communiqué, veuillez vous référer au rapport de gestion annuel de 2020 de BCE Inc. (BCE) daté du 4 mars 2021, au rapport de gestion du premier trimestre de 2021 de BCE daté du 28 avril 2021 et au communiqué de BCE daté du 29 avril 2021 annonçant ses résultats du premier trimestre de 2021, déposés par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

https://www.bell.ca/