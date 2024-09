MONTRÉAL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - La technologie spatiale, dont les satellites, assure la sécurité de la population canadienne, facilite notre travail et nous relie au reste du monde.

Le premier ministre Justin Trudeau, en compagnie du premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec Télésat afin d'achever et d'exploiter Lightspeed, l'un des réseaux satellitaires les plus innovateurs au monde. Doté d'un prêt de 2,14 milliards de dollars du gouvernement fédéral, le réseau Lightspeed de Télésat sera le plus vaste programme de technologie spatiale jamais connu au Canada. Il garantira 2 000 emplois d'un bout à l'autre du pays par l'intermédiaire de Télésat et de sa chaîne d'approvisionnement, dont son principal fournisseur de satellites, MDA Space, qui développe et opère l'emblématique technologie du bras spatial canadien.

Le réseau Lightspeed de Télésat étendra les réseaux Internet et 5G dans des communautés d'un océan à l'autre et donnera accès à une connectivité haute vitesse à large bande. Comme il s'agit d'un réseau de satellites en orbite basse (LEO), il faudra moins de temps pour envoyer et recevoir de l'information, ce qui se traduira par un service Internet à la fois meilleur et plus rapide, et ce, même dans les communautés rurales, éloignées et nordiques. Le réseau permettra d'accélérer les travaux du gouvernement fédéral consistant à brancher tous les Canadiens à l'Internet haute vitesse d'ici 2030.

Par cet investissement, Télésat a déjà augmenté ses effectifs au Canada de 33 % au cours de la dernière année. L'entreprise investira également plus de 4,4 milliards de dollars dans notre économie au cours des 15 prochaines années, créera 200 stages coopératifs pour des étudiants de niveau postsecondaire et versera 1,6 million de dollars en bourses à des étudiants canadiens, en accordant la priorité aux femmes et aux jeunes Autochtones inscrits dans des programmes de sciences, de technologie, d'ingénierie et de mathématiques.

De plus, le réseau Lightspeed de Télésat aidera le gouvernement du Canada à renforcer sa technologie de communication par satellite et à soutenir la modernisation de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord afin d'assurer la sécurité des Canadiens.

Afin de faciliter la production à haut volume, un agrandissement de 185 000 pieds carrés est en cours à l'usine de production de satellites de MDA à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec. Une fois achevée, l'usine sera la plus grande installation de production de satellites à haut volume au monde dans sa catégorie, ce qui créera des emplois et soutiendra la mise en œuvre du réseau Lightspeed de Télésat.

Le réseau Lightspeed de Télésat contribuera à améliorer l'accès à l'Internet haute vitesse partout au Canada, à créer des emplois bien rémunérés, à faire croître l'économie et à faire en sorte que les Canadiens soient à l'avant-garde de la technologie spatiale. Parallèlement à cette annonce, le gouvernement du Canada réduit le coût de la vie, soutient la recherche et l'innovation, investit dans des soins dentaires abordables et donne une chance équitable à chaque génération.

« Les Canadiens sont la priorité de notre gouvernement, comme en témoigne l'annonce d'aujourd'hui avec Télésat et MDA. Conçu, fabriqué et exploité au Canada, le réseau satellitaire Lightspeed de Télésat sera le plus important de l'histoire du pays. Il permettra de créer des milliers d'emplois, de faire croître notre économie et de brancher les Canadiens à l'Internet haute vitesse. Nous permettons aux Canadiens de saisir les occasions qui s'offrent à eux et donnons à tous une chance équitable de réussir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« C'est une bonne nouvelle pour notre économie. Non seulement on consolide 650 emplois existants, mais on vient créer 967 emplois payants dans un secteur de pointe. C'est aussi un projet stratégique pour le Québec. Avec le projet de Télésat et MDA, le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est que le Québec continue de se démarquer. L'avenir de l'aérospatiale, c'est au Québec que ça se passe! »

-- François Legault, premier ministre du Québec

« Aujourd'hui, nous consolidons la position du Canada en tant que chef de file mondial dans la nouvelle économie spatiale. Cet investissement contribuera à créer des emplois très spécialisés, à favoriser l'innovation et à sécuriser les systèmes de télécommunications du Canada. Cet accord avec Télésat Lightspeed, qui représente le programme de technologie spatiale le plus important jamais conçu et construit au Canada, aura une incidence considérable sur le réseau croissant de fournisseurs et de talents canadiens et apportera un soutien essentiel au secteur alors que celui-ci continue de prospérer. »

-- L'hon. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'Internet haute vitesse n'est plus un luxe, c'est une nécessité. L'investissement que nous annonçons aujourd'hui dans le projet Lightspeed de Télésat aidera le gouvernement fédéral à atteindre son objectif de connecter tous les Canadiens à l'Internet à haute vitesse d'ici 2030, afin qu'ils aient un meilleur accès aux services dont ils ont besoin, où qu'ils vivent. »

-- L'hon. Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Ce réseau satellitaire est une solution efficace pour assurer des télécommunications à haute vitesse dans toutes nos régions. Nous sommes fiers de soutenir ces deux entreprises, qui contribuent à propulser notre nation comme véritable chef de file dans l'industrie spatiale grâce à l'innovation technologique. Encore plus fiers de voir des entreprises s'établir ici pour profiter de tout ce que le Québec a à offrir! »

-- Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal du Québec

« Nous sommes heureux de conclure ces ententes de financement avec les gouvernements du Canada et du Québec alors que nous réalisons de grands progrès dans le développement de la constellation révolutionnaire Télésat Lightspeed, le plus grand programme spatial de l'histoire du Canada. Télésat Lightspeed contribuera à combler la fracture numérique au Canada et dans le monde, à créer et à maintenir des milliers d'emplois de haute qualité au Canada, à générer des milliards de dollars en investissements dans l'économie canadienne, à stimuler l'innovation et les exportations nationales et à garantir que le Canada et le Québec soient à l'avant-garde de la nouvelle économie spatiale en pleine croissance. »

-- Dan Goldberg, président et chef de la direction, Télésat

« Le marché mondial des satellites se trouve à un point d'inflexion, car les exploitants de satellites et les clients se tournent vers des solutions numériques telles que MDA AURORA, qui offrent de meilleurs résultats et une plus grande souplesse à un coût nettement inférieur. Nos investissements stratégiques dans l'agrandissement de nos installations de production de satellites et de notre équipe arrivent à point nommé pour élargir les possibilités d'exportation et de croissance de l'industrie spatiale canadienne au Québec et à l'échelle du pays. »

-- Mike Greenley, chef de la direction, MDA Space

Le financement du gouvernement du Canada à l'appui de ce projet sera accordé sous forme d'un prêt remboursable. Dans le cadre de cet investissement, le gouvernement fédéral recevra des intérêts sur son prêt ainsi que des bons de souscription d'actions, de sorte que les contribuables canadiens profiteront du succès financier du programme Lightspeed de Télésat.

à l'appui de ce projet sera accordé sous forme d'un prêt remboursable. Dans le cadre de cet investissement, le gouvernement fédéral recevra des intérêts sur son prêt ainsi que des bons de souscription d'actions, de sorte que les contribuables canadiens profiteront du succès financier du programme Lightspeed de Télésat. Créée en 1969 en tant que société d'État, Télésat est aujourd'hui une société sous contrôle canadien et cotée en bourse (TSAT: TSX et Nasdaq), qui emploie des Canadiens dans cinq provinces et un territoire. Elle figure parmi les exploitants de satellites les plus importants et les plus innovateurs au monde.

MDA Space est un chef de file mondial établi au Canada dans le domaine des technologies spatiales et satellitaires.

dans le domaine des technologies spatiales et satellitaires. L'usine de production de satellites de MDA à Sainte-Anne-de-Bellevue , au Québec, est spécialement conçue pour la production de MDA AURORA , le satellite numérique de pointe récemment lancé par l'entreprise, qui alimentera le réseau Lightspeed de Télésat.

, au Québec, est spécialement conçue pour la production de , le satellite numérique de pointe récemment lancé par l'entreprise, qui alimentera le réseau Lightspeed de Télésat. Le programme Lightspeed de Télésat est déjà en cours. Le lancement du premier des 198 satellites en orbite basse est prévu pour 2026.

Le réseau Lightspeed de Télésat fournira une capacité de transmission par satellite à de multiples secteurs, notamment l'aviation, la marine et la défense. Il donnera également aux fournisseurs d'accès Internet la capacité d'étendre les services Internet aux résidences, entreprises et institutions publiques dans les communautés éloignées.

Les satellites en orbite basse sont déployés 35 fois plus près de la Terre que les satellites de télécommunications traditionnels. Ainsi, l'envoi et la réception d'informations s'effectuent plus rapidement, ce qui permet d'améliorer et d'accélérer le service Internet, même dans les zones rurales, éloignées et nordiques.

L'emprunteur sera Telesat LEO Inc., filiale en propriété exclusive de la société Télésat.

En 2016, 84 % des Canadiens avaient accès à l'Internet haute vitesse. En 2022, ce chiffre était déjà passé à près de 94 %. Le gouvernement fédéral vise toujours résolument son objectif de faire en sorte que 98 % des Canadiens aient accès à l'Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % des Canadiens d'ici 2030.

Depuis 2016, le gouvernement fédéral a engagé plus de 3,7 milliards de dollars dans plus de 600 projets pour aider à brancher à l'Internet haute vitesse plus d'un million de foyers en milieu rural et éloigné à travers le Canada , dont 35 000 foyers autochtones.

