L'Association médicale canadienne (AMC) réunit les médecins leaders pour explorer le rôle de l'intelligence artificielle dans la transformation du système de santé.

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Alors que l'intelligence artificielle (IA) occupe une place grandissante dans le domaine de la santé, l'AMC consacre son Colloque annuel des médecins leaders du Québec à l'examen de ses impacts pour la profession médicale et pour l'ensemble des soins de santé.

L'événement, qui aura lieu à Québec le 28 novembre, offrira un espace d'échanges sur les occasions, les limites et les enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'IA en santé, ainsi que sur la façon dont cette technologie transforme la pratique, la gestion et le leadership médical. « Les médecins doivent apprendre à apprivoiser l'intelligence artificielle et son potentiel, notamment pour alléger le fardeau administratif et maximiser ses avantages cliniques. », souligne le Dr Jean-Joseph Condé, membre du Conseil d'administration et porte-parole francophone de l'AMC.

Un programme ancré dans la réalité du terrain

Des diagnostics aux tâches administratives, l'intelligence artificielle révolutionne déjà les soins de santé.

Les personnes participantes auront l'occasion de réfléchir et d'échanger lors de présentations sur les thèmes suivants :

Du D r Google à la D re IA : la pratique médicale en mutation

Google à la D IA : la pratique médicale en mutation Des projets qui n'ont rien de virtuel : l'IA en action pour la santé

Responsabilité professionnelle et confidentialité à l'ère de l'IA

Rêver en IA pour s'approprier le futur

Gérer par l'IA ou géré par l'IA : les défis à venir pour les médecins gestionnaires

Le Colloque annuel des médecins leaders du Québec de l'AMC se tiendra le 28 novembre 2025 au Centre des congrès de Québec. Les médias peuvent s'inscrire à l'adresse : amc.ca/colloque2025

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements médias : Yuliya Arutyunyan, Conseillère principale, Relations avec les médias, [email protected], 514 475-9732