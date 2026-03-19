De nouveaux projets du Centre analytique travaillent à intégrer l'intelligence artificielle sécurisée et l'apprentissage fédéré pour améliorer la recherche et les soins en matière de santé cérébrale

TORONTO, le 19 mars 2026 /CNW/ - L'Institut ontarien du cerveau investit 640 000 $ dans huit nouveaux projets menés par l'intermédiaire de son Centre analytique. Les projets visent à mettre au point des outils qui accélèreront la recherche, détecteront plus tôt les troubles cérébraux, optimiseront les diagnostics et développeront des traitements et des soins plus efficaces, et ce, en utilisant l'intelligence artificielle (IA), l'analyse de données sécurisée et des outils d'IA comme la plateforme d'apprentissage fédérée NeuroFL de l'IOC.

« En tirant parti de notre vaste réseau et des données disponibles sur la plateforme Brain-CODE - qui s'est bâtie grâce au soutien de longue date du gouvernement de l'Ontario -, l'IOC a créé pour les chercheurs de tout le pays un moyen d'analyser des données de manière sécurisée, sans déplacer ni exposer les informations sensibles », a expliqué le Dr Tom Mikkelsen, directeur général et directeur scientifique de l'Institut ontarien du cerveau. Cette approche positionne l'Ontario comme un chef de file mondial de la collaboration pour le partage de données fiable, protégeant la vie privée des patients et la propriété intellectuelle tout en accélérant le développement de solutions innovantes pour la santé cérébrale. »

Les huit nouveaux projets portent sur les troubles neurodéveloppementaux, les commotions cérébrales, l'épilepsie, la neurodégénérescence et la santé mentale. Ensemble, ces projets utilisent l'infrastructure informatique de pointe du Centre analytique, l'intelligence artificielle et les capacités d'apprentissage automatique pour relever des défis pressants en matière de recherche et de soins sur la santé du cerveau.

Le projet "Apprentissage fédéré multimodal pour des soins de précision dans les troubles du neurodéveloppement" dirigé par la Dre Azadeh Kushki, du Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital et de l'Université de Toronto, se trouve à l'avant-garde de l'apprentissage fédéré. Son équipe est en train de développer une chaîne d'apprentissage fédéré qui assurent la protection des données sur la plateforme NeuroFL de l'IOC afin d'étudier des données complexes provenant d'enfants présentant des différences et des troubles du cerveau. L'aboutissement de ce projet permettra de remplacer le système de soins " passe-partout" par un accompagnement individualisé pour les enfants et les adolescents.

L'apprentissage fédéré multimodal pour des soins de précision dans les troubles neurodéveloppementaux , dirigé par la D re Azadeh Kushki, de l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview et de l'Université de Toronto.





, dirigé par la D Azadeh Kushki, de l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview et de l'Université de Toronto. Utiliser la neuro-informatique multimodale pour prédire la récupération d'une commotion cérébrale , dirigé par le D r Michael Cusimano, de l'hôpital St Michael et de l'Université de Toronto (cofinancé avec la fondation Branch Out).





, dirigé par le D Michael Cusimano, de l'hôpital St Michael et de l'Université de Toronto (cofinancé avec la fondation Branch Out). Évaluation de l'apprentissage fédéré pour prévoir la santé cognitive dans le contexte des maladies neurodégénératives, dirigé par le D r Erin Dickie, du Centre de toxicomanie et de santé mentale et par le D r Jean-Baptiste Poline, de l'Université McGill et Neuro (Institut-Hôpital neurologique de Montréal).





dirigé par le D Erin Dickie, du Centre de toxicomanie et de santé mentale et par le D Jean-Baptiste Poline, de l'Université McGill et Neuro (Institut-Hôpital neurologique de Montréal). Quantifier les troubles mentaux multiples dans les troubles neurodéveloppementaux (Q-MiND) , dirigé par le D r Clement Ma, du Centre de toxicomanie et de santé mentale et de l'Université de Toronto.





, dirigé par le D Clement Ma, du Centre de toxicomanie et de santé mentale et de l'Université de Toronto. Une plateforme neuroanalytique normalisée pour les données multimodales provenant d'appareils portables , dirigé par le D r Benicio Frey, de l'Université McMaster.





, dirigé par le D Benicio Frey, de l'Université McMaster. Les biomarqueurs multimodaux de l'épilepsie : signatures de synchronisation EEG et prédicteurs génétiques de la réponse aux médicaments , dirigé par Mehdi Abbasi Azadgoleh et par l'équipe d'Epiloid Biotechnology Inc.





, dirigé par Mehdi Abbasi Azadgoleh et par l'équipe d'Epiloid Biotechnology Inc. Biomarqueurs FLAIR en IRM propulsés par l'intelligence artificielle pour la détection précoce de la neurodégénérescence , dirigé par la D re April Khademi, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en IA pour l'imagerie médicale à l'Université métropolitaine de Toronto et directrice du laboratoire d'analyse d'images médicales.





, dirigé par la D April Khademi, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en IA pour l'imagerie médicale à l'Université métropolitaine de Toronto et directrice du laboratoire d'analyse d'images médicales. Production et optimisation de données artificielles sur la méthylation pour la classification des troubles cérébraux, dirigé par Paul Wambo et l'équipe d'EpiSign Inc.

Cet investissement de 640 000 dollars est le fruit de plus de dix ans d'investissements stratégiques de la province de l'Ontario. En réunissant ces huit projets au sein d'un cadre sécurisé et fédéré, l'IOC transforme des années de collecte de données provinciales en un puissant moteur de découverte qui protège la vie privée, stimule la commercialisation et crée des emplois de haute qualité. Ce modèle de collaboration assure que l'Ontario reste une référence mondiale en matière de révolution de l'intelligence artificielle en santé, tout en permettant la création de la prochaine génération de solutions révolutionnaires pour la santé cérébrale.

« Chaque jour en Ontario, nos brillants chercheurs font des découvertes révolutionnaires qui améliorent des vies et stimulent notre économie », a déclaré le ministre Quinn, ministre des Collèges et Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. Notre gouvernement est fier de soutenir l'Institut ontarien du cerveau et salue ses nouveaux projets. Ils permettront de renforcer et de préserver les solutions locales en matière de santé cérébrale, consolidant ainsi la position de notre province en tant que leader de l'innovation sur la scène internationale. »

Pour en savoir plus sur le Centre analytique et les projets financés, rendez-vous sur le site braininstitute.ca/centre-analytique

À PROPOS :

L'Institut ontarien du cerveau est un organisme sans but lucratif financé par la province et qui s'engage à accélérer la recherche et l'innovation au bénéfice des patients et de l'économie. Notre approche collaborative de la « science en équipe » favorise la recherche sur le cerveau, la commercialisation et les soins en reliant les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et les groupes qui se portent à leur défense pour améliorer la vie des personnes vivant avec des troubles cérébraux.

SOURCE Ontario Brain Institute

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Francis Jeanson, responsable, Centre analytique (Institut ontarien du cerveau), [email protected]