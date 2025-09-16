TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - L'Institut ontarien du cerveau est fier d'annoncer qu'il accordera un financement de 500 000 $ pour soutenir les innovations neurotechnologiques au moyen de son programme Entrepreneuriat en neurotechnologie pour valider les innovations émergentes (NERVE). Cinq entrepreneurs canadiens avant-gardistes ont chacun obtenu 100 000 $ en financement non dilutif, lequel leur permettra d'accélérer le développement de leur entreprise en neurotechnologie. Ils participeront également à un programme de 12 mois qui offre du mentorat et du soutien aux entreprises.

En tant que plus important programme de financement canadien, le programme NERVE incite les jeunes entreprises à propulser leurs idées créatives, du concept à la commercialisation. La cohorte de cette année s'attaque à des enjeux cruciaux en matière de détection des commotions cérébrales, de sécurité chirurgicale, de neurochirurgie, de traitement des maladies neurodégénératives et de gestion de la douleur.

« Des systèmes révolutionnaires de réparation osseuse aux solutions de thérapie par réalité augmentée, la cohorte de cette année illustre l'immense potentiel des innovations canadiennes à transformer le domaine de la santé cérébrale, » s'est enthousiasmé le Dr Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'Institut ontarien du cerveau. « Ces entrepreneurs novateurs représentent l'avenir de la neurotechnologie et proposent des solutions qui auront une incidence directe sur les résultats pour les patients et sur leur qualité de vie. »

« Les chercheurs de calibre mondial en recherche sur le cerveau de l'Ontario font des découvertes révolutionnaires qui sauvent et améliorent la vie des gens dans nos collectivités et notre pays, a déclaré l'Honorable Nolan Quinn, ministre des Collèges, des Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. Notre gouvernement est fier de soutenir l'Institut ontarien de recherche sur le cerveau et salue son programme Entrepreneuriat en neurotechnologie, qui permet de valider les innovations émergentes, favorise la commercialisation de découvertes majeures et renforce le positionnement de la province comme cheffe de file mondiale en innovation dans le domaine de la santé du cerveau. »

Sélectionnés dans le cadre d'une compétition qui visait à présenter leur travail, les bénéficiaires de 2025 du programme NERVE sont les personnes suivantes :

Andrew Cordssen-David, de HeadFirst , travaille à redéfinir les pratiques de détection des commotions cérébrales au moyen d'un outil novateur de dépistage salivaire rapide, lequel est capable de générer des résultats objectifs pour favoriser une prise de décision éclairée dans les soins primaires.

de , travaille à redéfinir les pratiques de détection des commotions cérébrales au moyen d'un outil novateur de dépistage salivaire rapide, lequel est capable de générer des résultats objectifs pour favoriser une prise de décision éclairée dans les soins primaires. Mann Parikh de l'entreprise NerView , qui travaille à développer un nouveau dispositif non invasif destiné à la visualisation peropératoire des nerfs afin de prévenir les lésions nerveuses involontaires.

de l'entreprise , qui travaille à développer un nouveau dispositif non invasif destiné à la visualisation peropératoire des nerfs afin de prévenir les lésions nerveuses involontaires. Michael Tessier, de Cohesys , a conçu l'adhésif BoneTape. Véritable solution de rechange exploratoire aux plaques, aux vis et aux mailles traditionnelles, BoneTape offre une nouvelle approche pour réparer les fractures osseuses. Cet adhésif est actuellement évalué au Canada en vertu d'une demande d'autorisation d'essais expérimentaux (AEE) à Santé Canada .

de , a conçu l'adhésif BoneTape. Véritable solution de rechange exploratoire aux plaques, aux vis et aux mailles traditionnelles, BoneTape offre une nouvelle approche pour réparer les fractures osseuses. Cet adhésif est actuellement évalué au en vertu d'une demande d'autorisation d'essais expérimentaux (AEE) à Santé . Marc Shenouda de Neuropeutics , une société pharmaceutique qui met au point des thérapies ciblées inédites (de type first-in-class ) pour prolonger la survie des patients atteints d'une maladie neurodégénérative et améliorer leur qualité de vie.

de , une société pharmaceutique qui met au point des thérapies ciblées inédites (de type ) pour prolonger la survie des patients atteints d'une maladie neurodégénérative et améliorer leur qualité de vie. Stevie Foglia , de Neuro-Mod, travaille à développer des thérapies non invasives pour la gestion de la douleur. Il tire parti de la réalité augmentée pour offrir une formation sensori-motrice adaptative aux personnes qui souffrent de cervicalgie.

Grâce au programme NERVE, un moteur clé de la commercialisation des neurotechnologies, l'IOC accélère la mise en œuvre de solutions révolutionnaires qui transforment la vie des personnes atteintes de troubles cérébraux. Fort de ces avancées, le Canada fait figure de chef de file mondial en matière d'innovations liées à la santé du cerveau. À ce jour, l'IOC a investi plus de 5 millions de dollars dans l'entrepreneuriat en neurotechnologie, soutenu 90 entrepreneurs et aidé à commercialiser plus de 25 produits liés à la santé du cerveau.

L'Institut ontarien du cerveau est un organisme à but non lucratif financé par la province qui accélère la découverte et l'innovation, au profit de la patientèle et de l'économie. Notre approche collaborative de la « science en équipe » favorise la recherche sur le cerveau, la commercialisation et les soins en reliant les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et les groupes qui se portent à leur défense pour améliorer la vie des personnes vivant avec des troubles cérébraux.

