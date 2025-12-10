Une collaboration avec l'Evaluation Centre for Complex Health Interventions (centre d'évaluation des interventions complexes en santé) permet de présenter un cadre novateur pour intégrer les approches communautaires et cliniques des soins.

TORONTO, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Un ouvrage visionnaire en libre accès, publié par la société d'édition Springer Nature, met en lumière le rôle essentiel des organismes communautaires dans la prise en charge de la santé cérébrale -- et le pouvoir de l'évaluation pour valider et élargir leur portée. Le livre Un nouveau plan directeur pour la santé cérébrale : comment les évaluations menées par les communautés contribueront à bâtir un avenir plus sain émerge d'une collaboration unique entre l'Institut ontarien du cerveau (IOC) et l'Evaluation Centre for Complex Health Interventions.

Édité par Sanjeev Sridharan (Université d'Hawaï à Mānoa), Jordan Antflick et Kaela Scott (IOC) et April Nakaima (Evaluation Centre for Complex Health Interventions), l'ouvrage aborde une question urgente à l'échelle mondiale : avec plus d'une personne sur trois dans le monde touchée par des troubles neurologiques et mentaux, comment pouvons-nous mettre en place des soins qui favoriseront la santé du cerveau de façon durable et équitable et qui seront centrés sur la personne?

Selon les rédacteurs et les contributeurs, la réponse réside dans la mise en valeur des solutions communautaires et dans le développement des capacités d'évaluation afin de démontrer leur pertinence aux côtés des méthodes cliniques traditionnelles. Le livre s'inspire d'exemples mondiaux d'interventions menées par des communautés, notamment le programme GEEK (Expertise croissante en évaluation et en application des connaissances) de l'IOC, qui a soutenu plus de vingt initiatives communautaires en matière de santé cérébrale dans tout l'Ontario depuis 2019.

« Les organismes communautaires sont des partenaires essentiels dans la création d'un écosystème complet et centré sur la personne en matière de santé cérébrale », a déclaré Jordan Antflick, responsable de la recherche intégrée à l'IOC. « En renforçant les capacités d'évaluation, nous nous attaquons aux asymétries historiques dans la production de données probantes et nous travaillons à la mise en place d'une approche de soins intégrés qui reconnaît autant l'expertise clinique que la sagesse du milieu communautaire. »

Le livre présente l'évaluation comme une forme même d'intervention permettant d'intégrer les soins communautaires au sein de tout un écosystème de solutions pour favoriser la santé cérébrale.

« Il n'existe pas de solution unique », a déclaré Sanjeev Sridharan, professeur du cours d'évaluation des politiques de santé à l'Université d'Hawaï à Mānoa. « L'évaluation aide à répondre aux questions essentielles suivantes : Qu'est-ce qui fonctionne, et pour qui? Et comment pouvons-nous allier les systèmes communautaires à l'expertise clinique pour élaborer des réponses cohérentes et intégrées?

Un nouveau plan directeur pour la santé cérébrale explore des thèmes clés, dont :

La crise mondiale en matière de santé cérébrale et la nécessité d'une « écologie de solutions » pour aller au-delà d'une approche uniforme.

Le rôle vital des organismes communautaires dans la prestation de services de soins culturellement adaptés et accessibles complète l'approche clinique.

Comment l'investissement dans le renforcement des capacités d'évaluation dans les milieux communautaires en manque de ressources favorise l'amélioration des résultats en matière de santé.

Des perspectives autochtones sur les données probantes et l'épistémologie en santé du cerveau comme exemples d'intégration de divers types de données probantes.

Des études de cas concrètes, dont le programme Dancing with Parkinson's, les programmes destinés aux nouveaux arrivants réfugiés et ceux qui s'adressent aux personnes atteintes d'une déficience intellectuelle.

Des cadres pour intégrer les approches communautaires et cliniques en vue d'atteindre le troisième objectif de développement durable de l'ONU (assurer la santé et le bien-être).

L'ouvrage présente des contributions d'experts, de chercheurs et de praticiens de plusieurs pays, créant un espace pour le dialogue international sur les principes d'évaluation et sur les solutions communautaires en matière de santé du cerveau.

« Les brillants chercheurs de l'Ontario permettent non seulement de faire des découvertes qui changent des vies dans nos secteurs clés, mais aussi de positionner notre province sur la scène mondiale de l'innovation », a déclaré Nolan Quinn, Nolan Quinn, ministre des Collèges, des Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. « Notre gouvernement est fier d'appuyer l'Institut ontarien du cerveau et de saluer sa plus récente publication internationale qui souligne le rôle vital que jouent les communautés dans la prestation de soins de santé du cerveau interconnectés et dynamiques. »

En tant que publication en libre accès, Un nouveau plan d'action pour la santé cérébrale est disponible gratuitement aux chercheurs, praticiens, décideurs politiques et organismes communautaires du monde entier, éliminant ainsi les obstacles financiers à l'accès à ces connaissances essentielles. Il s'adresse aux lecteurs qui travaillent à améliorer les soins aujourd'hui tout en investissant dans la recherche qui produit des données probantes pour les générations futures.

Ce travail élargit la réflexion sur les soins de santé en dépassant le cadre strictement clinique pour reconnaître l'ensemble du continuum des soins Un nouveau plan directeur pour la santé cérébrale démontre comment la combinaison des interventions communautaires avec les approches biomédicales et scientifiques peut conduire à des solutions durables, cohérentes et équitables, et explique comment une démarche fondée sur l'évaluation permet d'y parvenir.

Pour plus d'information, visitez le site : https://link.springer.com/book/9783032038326

À propos de l'institut ontarien du cerveau

L'Institut ontarien du cerveau est un organisme à but non lucratif financé par la province. Il accélère la découverte et l'innovation au profit de la patientèle et de l'économie. Notre approche collaborative de la « science en équipe » favorise la recherche sur le cerveau, la commercialisation et les soins en reliant les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et les groupes qui se portent à leur défense pour améliorer la vie des personnes vivant avec des troubles cérébraux.

À propos du Evaluation Centre for Complex Health Interventions

Le Evaluation Centre for Complex Health Interventions (TECCHI) soutient l'élaboration et la mise en œuvre d'évaluations des interventions complexes en santé, renforce les compétences en matière d'évaluation et contribue à l'enrichissement de la base de données probantes pour assurer une prestation efficace des soins de santé.

