TORONTO, le 17 juill. 2025 /CNW/ - L'Institut ontarien du cerveau (IOC) a le plaisir d'annoncer qu'elle versera un montant de 552 000 dollars en soutien à quatre organismes communautaires œuvrant à faire progresser la santé du cerveau et le bien-être à l'échelle de la province. Cet engagement s'inscrit dans le cadre du programme Expertise croissante en évaluation et en application des connaissances (GEEK).

« Chacun de ces organismes apporte une connaissance approfondie des communautés qu'il dessert », a déclaré le Dr Tom Mikkelsen, président et directeur scientifique de l'IOC. « Par l'intermédiaire du GEEK, nous sommes fiers de soutenir des programmes qui renforcent les capacités, qui alignent la prestation des programmes sur les besoins en matière de soins, et qui engendrent des résultats à long terme pour les personnes vivant avec des maladies neurologiques. »

Depuis maintenant sept ans, le programme GEEK propose des compétences en évaluation, du soutien et du financement aux programmes communautaires de même que des services axés sur la santé du cerveau ou sur les personnes vivant avec des troubles cérébraux. Le programme GEEK représente un modèle de financement unique, car il permet d'améliorer les soins fondés sur des données probantes offerts dans la collectivité tout en faisant ressortir le rôle de la communauté dans les soins de santé.

Voici les organismes du programme GEEK 2025 de l'IOC :

Brain Injury Association of Peel and Halton (BIAPH) : La BIAPH est un organisme de bienfaisance communautaire qui se consacre à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de lésions cérébrales acquises (LCA) et de leurs soignants dans les régions de Peel et de Halton. Le programme du groupe de soutien LCA dessert plus de 200 participants chaque année grâce à des réunions structurées, en personne et virtuelles, pour les survivants et les soignants. Le programme procure un soutien entre pairs, un partage des ressources, des ateliers et des conseils d'experts afin de réduire l'isolement et de renforcer les capacités d'adaptation pour gérer les défis à long terme que posent les lésions cérébrales. Parallèlement à ses programmes communautaires, la BIAPH mène aussi des recherches visant à améliorer les services et faire entendre la voix des personnes touchées par des lésions cérébrales.





« L'Ontario compte des chercheurs exceptionnels à l'origine d'innovations révolutionnaires dans toute la province », a déclaré l'honorable Nolan Quinn, ministre des Collèges et Universités, de l'Excellence en recherche et de la Sécurité. « Notre gouvernement est fier de soutenir l'Institut ontarien du cerveau et de féliciter les récipiendaires du financement offert dans le cadre du programme Expertise croissante en évaluation et en application des connaissances (GEEK) qui font progresser la santé du cerveau et le bien-être dans leurs communautés. »

Depuis le lancement du programme GEEK en 2018, l'IOC a engagé environ 3 millions de dollars pour soutenir 24 programmes communautaires, par l'évaluation et la production de données probantes destinées à leur programmation. Collectivement, les équipes du programme GEEK ont formé et soutenu plus de 3 600 personnes, communiqué ou présenté les connaissances acquises dans le cadre de leurs programmes plus de 122 fois sous différentes formes, et investi près de 6,5 millions de dollars de financement supplémentaire.

L'Institut ontarien du cerveau (IOC) est un organisme à but non lucratif financé par la province, qui accélère la découverte et l'innovation au profit de la patientèle et de l'économie. L'approche collaborative de l'IOC de la « science en équipe » favorise la recherche sur le cerveau, la commercialisation et les soins, en reliant les chercheurs, les cliniciens, l'industrie, les patients et les groupes qui se portent à leur défense pour améliorer la vie des personnes vivant avec des troubles cérébraux. Pour plus amples renseignements, visitez le site braininstitute.ca/fr.

