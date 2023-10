Mise en place du programme d'oncologie de précision, porteur d'espoir pour les personnes touchées par la maladie

MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - La Fondation du CHUM est heureuse d'annoncer que l'Institut du cancer de Montréal contribue au Fonds Guy Lafleur pour la recherche sur le cancer avec un don de 500 000 $. Cette contribution importante permettra de propulser les idées ambitieuses et prometteuses des équipes du Centre de recherche du CHUM, visant à réaliser des percées majeures en oncologie de précision pour à terme, vaincre la maladie.

La Fondation du CHUM et l'Institut du cancer de Montréal démontrent ainsi une fois de plus leur volonté de déjouer le cancer et de trouver des traitements novateurs pour les patients et les patientes. Ce don majeur permettra la mise en place du programme d'oncologie de précision et offrira un appui financier à différents projets innovants dans le domaine de la médecine personnalisée, un domaine porteur d'espoir pour des milliers de personnes touchées par le cancer.

Sous la direction de Réjean Lapointe, Ph.D., responsable de l'axe Cancer au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM), les équipes de recherche cliniques et fondamentales seront appelées à collaborer afin d'unir leurs forces et expertises uniques, en plus de combiner leurs connaissances en matière d'information et de données complexes.

« Ce programme va ouvrir de nouveaux horizons sur des traitements qu'on ne pensait pas pouvoir développer un jour afin de soigner les personnes atteintes du cancer. », affirme Réjean Lapointe, Ph. D., responsable de l'axe Cancer au CRCHUM.

Grâce à cette contribution, le Fonds Guy Lafleur a amassé un montant de 2,3 millions $, se rapprochant ainsi de son objectif de 5 millions $ pour soutenir la recherche sur le cancer.

Cet appui philanthropique est l'occasion de mettre de l'avant l'impact que peuvent avoir deux organismes suivant une même vision audacieuse et agissant de pair pour l'avenir de la santé et des générations futures.

« Fondé il y a 75 ans, l'Institut du cancer de Montréal compte plus d'une trentaine de chercheurs et chercheuses membres qui œuvrent au CRCHUM et visent quotidiennement l'excellence et travaillent avec leurs équipes pour vaincre le cancer. Il était donc tout naturel d'unir nos forces à celles de la Fondation du CHUM autour de ce projet porteur et révolutionnaire. Nous sommes convaincus qu'ensemble, et grâce à nos précieux donateurs et donatrices, notre impact collectif sera significatif pour l'avenir des traitements contre le cancer », affirme Michelle Brisebois, directrice générale de l'Institut du cancer de Montréal.

« Quand on sait que le cancer est la première cause de mortalité au Canada et que deux personnes sur cinq y feront face au cours de leur vie, il devient urgent de s'unir et de jumeler nos efforts. Face à ces enjeux, je suis très fière de ce partenariat qui, tout comme le Fonds Guy Lafleur, est novateur et permettra de décupler l'impact de la recherche, au bénéfice des patientes et patients du CHUM et du Québec », affirme Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

À propos du Fonds Guy Lafleur - un fonds pour révolutionner les traitements du cancer

Le Fonds Guy Lafleur a été mis en place par feu Guy Lafleur afin d'amasser des fonds pour la recherche sur le cancer et de développer l'oncologie de précision. La médecine personnalisée - ou de précision - est une réelle source d'espoir pour les milliers de patients et patientes qui, comme le « Démon Blond », font ou feront face au cancer. Elle permet de révolutionner la prise en charge de leur maladie en adaptant les soins et les traitements offerts à chaque individu.

À propos de l'Institut du cancer de Montréal

Fondé il y a 75 ans, l'Institut du cancer de Montréal est une fondation qui soutient financièrement la recherche fondamentale et clinique au Centre de recherche du CHUM afin de trouver de nouveaux traitements contre le cancer et ultimement, vaincre la maladie. L'Institut soutient des projets novateurs et appuie financièrement les chercheurs et leurs équipes en recherche sur le cancer, et témoigne ainsi de sa place au sein de la communauté scientifique en tant qu'important vecteur d'avancées en recherche.

À propos de la Fondation du CHUM

À la Fondation du CHUM, nous rallions une communauté de donateurs et donatrices engagés autour de ce chef de file du système de santé qu'est le CHUM. Avec leur soutien, nous lui assurons une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère son développement technologique et lui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement -- pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse.

