Ouverture du Centre de thérapie valvulaire à l'Institut de Cardiologie de Montréal

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - La Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal (ICM) annonce l'ouverture du Centre de thérapie valvulaire de l'ICM, une initiative médicale et scientifique d'envergure qui permettra de doubler sa capacité de traitement des maladies valvulaires cardiaques d'ici 2028 en centralisant à l'ICM l'expertise nationale. Son objectif : devenir le chef de file canadien et l'un des dix centres les plus avancés au monde dans ce domaine en rapide évolution.

« Ce nouveau centre ultraspécialisé marque une avancée décisive dans l'évolution des soins valvulaires cardiaques et incarne parfaitement notre vision : rendre l'excellence médicale accessible aux patients de partout au Canada et même au-delà. C'est une innovation qui élargit notre capacité à sauver des vies », souligne le Dr Peter Guerra, cardiologue à l'ICM et chef du département de médecine spécialisée de l'ICM.

Touchant 1 Canadien sur 40, les maladies valvulaires représentent une cause majeure d'insuffisance cardiaque, de morbidité et de mortalité. Leur prévalence est appelée à croître de façon marquée avec le vieillissement de la population : d'ici 2040, 1,5 million de canadiens âgées de 65 ans et plus vivront avec une maladie valvulaire cardiaque.

Ces dernières années, l'émergence des thérapies valvulaires percutanées a transformé la manière de traiter ces pathologies. Réalisées sans chirurgie à coeur ouvert ni anesthésie générale, ces interventions permettent une récupération rapide, une douleur réduite, une médication allégée et un séjour hospitalier écourté. Ces approches offrent une solution sécuritaire et élargissent l'accès aux traitements pour de nombreux patients, tout en allégeant la pression sur le système de santé.

« 65 % des patients hospitalisés à l'ICM sortent le lendemain de cette nouvelle procédure et la plupart reviennent à leurs activités quotidiennes après une semaine », ajoute le Dr Walid Ben Ali, chirurgien cardiaque à l'ICM.

L'Institut a récemment recruté le Dr Ralph Stephan von Bardeleben, reconnu pour son expertise exceptionnelle en clinique, en recherche et en enseignement dans le domaine des thérapies valvulaires minimalement invasives. Son expérience clinique est inégalée, avec un nombre record d'interventions percutanées mitrales et tricuspides à travers le monde. Son arrivée s'inscrit dans une stratégie de renforcement de l'expertise en thérapies valvulaires pour faire de l'ICM un centre de référence mondial. L'Institut a déjà démontré sa capacité à relever ce défi : en une semaine, ses équipes ont réalisé des procédures mitrales et tricuspides chez 23 patients dans une seule salle d'opération, un record nord-américain. Forte de cette performance, l'ICM vise chaque année : 1 000 remplacements valvulaires aortiques percutanés (+100 %), 400 procédures mitrales et tricuspides percutanées (+300 %), soit un total de 1 400 interventions valvulaires, un volume comparable à celui des services les plus avancés d'Europe.

Ce virage ambitieux a pu voir le jour grâce à un engagement majeur de la Fondation de l'ICM, qui investira plus de 5 M$ pour permettre l'aménagement des espaces opératoires, l'acquisition d'équipements de simulation et de modélisation, ainsi que le déploiement des projets de recherche et d'enseignement.

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Depuis 1977, la Fondation recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs de l'Institut, un centre hospitalier ultraspécialisé en cardiologie. Fondé en 1954 et affilié à l'Université de Montréal, l'ICM abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire ainsi que le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au Canada (icm-mhi.org). Les événements philanthropiques de la Fondation et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation a recueilli plus de 400 millions $ en dons. Ses donateurs ont permis d'importantes découvertes et un soutien aux spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec. fondationicm.org

