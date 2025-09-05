MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le Marché Bonsecours a vibré hier soir au rythme de la générosité et de l'engagement lors de la 25e édition du Bal des Grands Cœurs, événement signature de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Cette soirée d'exception a réuni plus de 800 invités et permis d'amasser 1 471 000 $ au profit de la santé cardiovasculaire.

Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal (Groupe CNW/Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal)

Cette édition anniversaire a rassemblé un nombre inédit de coprésidents et coprésidentes d'honneur -- leaders du monde des affaires et de la philanthropie -- qui ont uni leurs voix pour faire de cette édition un succès remarquable. Leur engagement collectif témoigne de la puissance de la communauté derrière la mission de l'ICM.

Aujourd'hui encore, les maladies cardiovasculaires demeurent l'un des enjeux de santé publique les plus préoccupants. Au Canada, près d'un adulte sur douze vit avec une maladie du cœur diagnostiquée. Avec le soutien indéfectible des donateurs et de sa Fondation, l'ICM vise à réduire de 30 % la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires d'ici 2030.

« Les gens ont réellement le pouvoir de changer le cours des choses. La générosité des Grands Cœurs nous permet aujourd'hui de franchir une étape déterminante vers cet objectif collectif », affirme Alain Gignac, président-directeur général de la Fondation de l'ICM.

Chaque projet qui voit le jour à l'ICM contribue à atteindre cet objectif ambitieux, pour une science et des soins qui changent durablement la trajectoire de vie des patients. Les fonds recueillis permettront de soutenir des projets de recherche novateurs, de faire progresser les soins personnalisés, de former les talents de demain et de renforcer les efforts de prévention au sein de la population.

Cette 25e édition a offert une expérience inoubliable aux invités, portée par une scénographie à la hauteur de l'événement et une ambiance électrisante. Grâce au soutien indéfectible de ses partenaires fondateurs, la SAQ et le Groupe Cirque du Soleil, et partenaires platine, BMO et Power Corporation du Canada, la Fondation a une fois de plus démontré l'impact d'une philanthropie audacieuse, portée par des cœurs dévoués.

