L'inspection fera face aux plus importants défis auxquels est confronté le système de police de l'Ontario et qui ont une incidence sur la confiance du public.

TORONTO, le 9 févr. 2026 /CNW/ - L'inspecteur général des services policiers de l'Ontario, Ryan Teschner, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une inspection à l'échelle de la province afin d'examiner l'intégrité de la police et les pratiques de lutte contre la corruption dans l'ensemble du secteur des services policiers de l'Ontario. L'inspection permettra d'évaluer l'efficacité des services de police, des commissions de service de police et de la Police provinciale de l'Ontario en ce qui concerne la prévention et la détection de la corruption, l'intervention en cas de corruption et le renforcement des organisations afin qu'elles soient mieux à même de s'en préserver.

« L'efficacité des services de police dépend de la confiance du public. La population de l'Ontario doit avoir l'assurance que notre système de police est en mesure de maintenir les normes d'intégrité et de professionnalisme les plus élevées. De solides systèmes de vérification, de surveillance, de responsabilisation ainsi que des normes robustes sont essentiels : ils permettent aux agents de police de gagner et de préserver la confiance du public et sont essentiels à la sécurité des collectivités et à l'efficacité des services policiers en Ontario, a déclaré l'inspecteur général Teschner. La protection du public est au cœur des services policiers. Les résultats de cette inspection aideront le secteur à offrir des services policiers sûrs, efficaces et dignes de confiance à la population de l'Ontario. »

Après avoir examiné une demande émanant du service de police de Toronto et de la Commission de service de police de Toronto, l'inspecteur général Teschner a estimé qu'une inspection de l'ensemble du secteur devrait se concentrer sur cinq secteurs définis, avec la possibilité d'examiner d'autres secteurs si le besoin se présente pendant l'inspection :

la supervision et l'étendue du contrôle, y compris la façon dont les agents sont supervisés et l'efficacité de cette supervision;

le filtrage et la vérification des antécédents des agents de police lors du recrutement et de manière continue;

l'accès aux bases de données et aux systèmes d'information de la police, y compris les autorisations, les contrôles et les habilitations de sécurité;

les pratiques en matière de gestion des preuves et des biens;

la toxicomanie et l'aptitude à l'emploi.

En vertu du système de surveillance des services policiers de l'Ontario, l'inspecteur général des services policiers, le premier rôle du genre au Canada, et tout inspecteur nommé par l'inspecteur général ont le pouvoir légal d'obtenir des renseignements, des dossiers et des données pertinents à une inspection. L'inspecteur général a également le pouvoir légal de déterminer s'il y a eu non-conformité à la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers (LSCSP) et, le cas échéant, d'émettre des directives et des mesures progressives, fondées sur le risque et ayant force exécutoire à l'intention des services de police et des chefs de police, ainsi que des commissions de service de police, afin de protéger la sécurité publique. La Loi sur la LSCSP de l'Ontario prévoit des mesures de protection pour s'assurer que le rôle de surveillance de l'inspecteur général est exécuté indépendamment du gouvernement.

Compte tenu de l'importance que cette inspection soit effectuée en temps opportun, l'inspecteur général nommera une personne externe au gouvernement qui agira à titre d'inspecteur principal. Une fois l'inspection terminée, l'inspecteur présentera un rapport sur les constatations à l'inspecteur général, qui l'examinera de façon indépendante et déterminera si des directives doivent être mises en œuvre pour assurer la conformité et améliorer le rendement dans l'ensemble du système de police de l'Ontario.

« La surveillance indépendante n'est pas à craindre, elle est à accueillir à bras ouverts. Il est essentiel de maintenir la confiance du public envers les services policiers, notamment à une époque où la confiance doit être acquise et maintenue, a déclaré l'inspecteur général Teschner. Nous apprécions l'esprit d'initiative dont fait preuve le secteur des services policiers de l'Ontario en présentant cette affaire. Les services de police et les commissions de l'Ontario partagent la responsabilité de préserver l'intégrité et de prévenir la corruption, et ce travail est essentiel au maintien d'un système de police solide, résilient et digne de la confiance du public. »

À propos de l'inspecteur général des services policiers et du Service d'inspection des services policiers

L'inspecteur général des services policiers dirige le Service d'inspection des services policiers (SISP). Le SISP s'acquitte du mandat de l'inspecteur général de mener des inspections et des enquêtes et d'offrir une surveillance et des conseils aux services de police, aux commissions et aux employeurs de constables spéciaux de l'Ontario et ce, de façon indépendante. En tirant parti de la recherche et des renseignements sur les données, le SISP assure la promotion des pratiques exemplaires et cerne les points à améliorer ou exige la mise en œuvre d'améliorations, en veillant à ce que des services policiers et une gouvernance policière de grande qualité soient offerts pour accroître la sécurité de l'ensemble de la population ontarienne.

En mars 2023, Ryan Teschner est devenu le premier inspecteur général des services policiers de l'Ontario, avec des fonctions et des pouvoirs prévus par la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers. M. Teschner est un expert reconnu en administration publique, en maintien de l'ordre et en gouvernance policière.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'inspecteur général des services policiers ou le SISP, veuillez consulter le site www.iopontario.ca/fr.

