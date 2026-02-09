/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - L'inspecteur général des services policiers de l'Ontario fera une annonce/ English
Nouvelles fournies parInspectorate of Policing
09 févr, 2026, 06:00 ET
TORONTO, le 8 févr. 2026 /CNW/ - Ryan Teschner, inspecteur général des services policiers de l'Ontario, fera une annonce concernant la demande émise par le service de police de Toronto et la Commission de service de police de Toronto concernant une inspection de l'intégrité de la police et de la lutte contre la corruption.
|
Date :
|
Lundi 9 février 2026
|
Heure :
|
Allocution à 10 h
|
Lieu :
|
Salle des médias, édifice de l'Assemblée législative
|
Diffusion en continu en direct :
|
Remarques :
|
Médias accrédités seulement
SOURCE Inspectorate of Policing
PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Rima Amri, Service d'inspection des services policiers, [email protected]
