TORONTO, le 8 févr. 2026 /CNW/ - Ryan Teschner, inspecteur général des services policiers de l'Ontario, fera une annonce concernant la demande émise par le service de police de Toronto et la Commission de service de police de Toronto concernant une inspection de l'intégrité de la police et de la lutte contre la corruption.

Date : Lundi 9 février 2026



Heure : Allocution à 10 h

Un point de presse suivra.



Lieu : Salle des médias, édifice de l'Assemblée législative

Queen's Park

Toronto (Ontario)



Diffusion en continu en direct : https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/video



Remarques : Médias accrédités seulement

SOURCE Inspectorate of Policing

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Rima Amri, Service d'inspection des services policiers, [email protected]