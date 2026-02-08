AVIS AUX MÉDIAS - L'inspecteur général des services policiers de l'Ontario fera une annonce English

Nouvelles fournies par

Inspectorate of Policing

08 févr, 2026, 15:11 ET

TORONTO, le 8 févr. 2026 /CNW/ - Ryan Teschner, inspecteur général des services policiers de l'Ontario, fera une annonce concernant la demande émise par le service de police de Toronto et la Commission de service de police de Toronto concernant une inspection de l'intégrité de la police et de la lutte contre la corruption.

Date :

Lundi 9 février 2026


Heure :

Allocution à 10 h
Un point de presse suivra.


Lieu :

Salle des médias, édifice de l'Assemblée législative
Queen's Park
Toronto (Ontario)


Diffusion en continu en direct :

https://www.ola.org/fr/affaires-legislatives/video


Remarques :

Médias accrédités seulement

SOURCE Inspectorate of Policing

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Rima Amri, Service d'inspection des services policiers, [email protected]

Profil de l'entreprise

Inspectorate of Policing