OTTAWA, ON, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Une révolution tranquille a lieu dans les milieux de travail de la capitale nationale. L'innovation et une plus grande autonomie des employés redéfinissent le travail dans les secteurs public et privé. Les meilleures initiatives ont été saluées aujourd'hui, notamment le palmarès des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale de l'année a été annoncé par Mediacorp Canada Inc., qui organise le projet de sélection des 100 meilleurs employeurs de l'année au Canada.

« Les principaux employeurs de la région de la capitale nationale sont reconnus pour leur esprit d'innovation et leur souci de l'amélioration continue. Il est donc rafraîchissant de constater que la même approche s'applique à leurs programmes, politiques et avantages sociaux en matière de RH, a affirmé Richard Yerema, rédacteur en chef du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. Les meilleurs employeurs améliorent et font progresser tous les aspects de leur entreprise et de leurs activités de façon continue, ce qui comprend l'examen et l'amélioration de leur proposition de valeur en tant qu'employeur. »

Les lauréats de cette année partagent une compréhension commune selon laquelle une meilleure productivité au travail va de pair avec une plus grande autonomie des employés. Les meilleurs employeurs comprennent que les employés doivent se sentir appuyés, tout en bénéficiant de la souplesse et de la liberté nécessaires pour exceller dans leurs rôles. Parmi les politiques de RH qui démontrent cette approche, mentionnons les régimes complets d'assurance-maladie (avec couverture familiale), l'épargne-retraite avec des cotisations patronales significatives, une année complète de prestations complémentaires pour les nouveaux parents, l'élimination des plafonds de vacances officiels et d'autres restrictions sur les congés et, dans la mesure du possible, le télétravail, pourvu que le travail présente le niveau de qualité attendu.

« L'innovation est profondément enracinée dans la culture des lauréats de cette année, observe Kristina Leung, rédactrice en chef de Mediacorp. Ils sont axés sur leur raison d'être et cela s'étend aux avantages et aux politiques offerts à leurs employés. Plutôt que de simplement offrir la même chose que les sociétés comparables du secteur, ces employeurs cherchent des moyens d'offrir mieux. En veillant à ce que leurs organisations demeurent concurrentielles, ils attirent les meilleurs talents de la région de la capitale nationale et d'ailleurs. »

Le concours des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale, qui existe depuis 2006, est une distinction spéciale qui vise à reconnaître les employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les rédacteurs de Mediacorp examinent les employeurs en fonction de huit critères qui sont demeurés les mêmes depuis le début du projet : 1) le lieu de travail; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les rédacteurs publient les « critères de sélection » détaillés, ce qui assure la transparence dans la sélection des lauréats et un catalogue des meilleures pratiques pour les employeurs et les personnes à la recherche d'un emploi. Le concours est ouvert à tout employeur dont le siège social ou l'établissement principal est situé dans la région de la capitale nationale.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 19 concours régionaux et spécialisés rejoignant des millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux, y compris The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus importants moteurs de recherche d'emploi au Canada, utilisé chaque année par des millions de chercheurs d'emploi pour trouver de nouvelles offres d'emploi et découvrir ce que les meilleurs employeurs du pays offrent.

La liste complète des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale de 2024 a été dévoilée aujourd'hui dans une édition spéciale co-publiée avec le journal Ottawa Citizen. Les critères de sélection pour chacun des lauréats, accompagnés d'histoires et de photos de leurs initiatives, ont également été publiés par les éditeurs aujourd'hui. Vous pouvez les découvrir à la page d'accueil du concours.

