TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Services aux Autochtones Canada

Les communautés - qu'elles soient urbaines ou éloignées, dans les réserves ou hors réserves - devraient être des lieux où les gens et les familles se sentent en sécurité.

Plusieurs services, comme les services de police, sont des facteurs importants dans le maintien de la sécurité et du bien-être des communautés. Toutefois, une approche holistique qui est proactive doit aussi comprendre des initiatives complémentaires et menées par les Autochtones, qui offrent un soutien complet.

C'est pourquoi aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé que l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres est ouverte aux candidatures pour 2022-2023. Dans le cadre de cette initiative, le ministère s'engage à verser 103,8 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la mise en œuvre de projets conçus par les Autochtones, qui soutiennent et améliorent la sécurité et le bien-être des communautés. Les communautés et organisations des Premières Nations (à l'intérieur et à l'extérieur des réserves), les signataires d'ententes découlant de traités modernes, les signataires d'ententes sur l'autonomie gouvernementale, les communautés et organisations inuites et métisses et les organisations qui offrent des services aux Autochtones vivant en milieu urbain et aux personnes 2ELGBTQQIA+ sont tous admissibles à un financement.

Cette initiative a également été identifiée comme l'une des nombreuses actions du gouvernement du Canada visant à soutenir des communautés sûres et saines dans le cadre de La voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Il soutient l'appel à la justice 5.4 en favorisant l'autodétermination des communautés autochtones pour qu'elles puissent concevoir des interventions de sécurité et de bien-être communautaires adaptées à leurs besoins.

Cette initiative soutiendra des projets qui reconnaissent l'importance des connaissances et des pratiques traditionnelles et qui contribuent à une plus grande sécurité communautaire pour les peuples autochtones. Les projets peuvent inclure des programmes parascolaires pour les jeunes, des initiatives de sécurité des rues et des transports, des activités terrestres, des programmes culturels et linguistiques, ainsi que des initiatives visant à soutenir la sécurité et le bien-être des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Les communautés intéressées peuvent consulter la page Web de l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres pour en savoir plus sur le programme et demander un financement.

Citations

« Lorsque les communautés sont engagées, connectées et soutenues, elles sont plus sûres. L'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres aide les communautés autochtones à élaborer des programmes et des services de manière à ce qu'elles restent en bonne santé et en sécurité. J'encourage les communautés et les organisations intéressées à en apprendre davantage sur le site Web de Services aux Autochtones Canada. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Le budget de 2021 prévoit une somme de 861 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021- 2022, et 145 millions de dollars par la suite, pour appuyer la prestation de services de sécurité et de services de police adaptés aux réalités culturelles des communautés. Ce financement comprend l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres.

145 millions de dollars par la suite, pour appuyer la prestation de services de sécurité et de services de police adaptés aux réalités culturelles des communautés. Ce financement comprend l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres. Services aux Autochtones Canada contribue également au processus de mobilisation de Sécurité publique Canada qui vise à éclairer l'élaboration conjointe de lois fédérales sur les services de police des Premières Nations.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Alison Murphy, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]