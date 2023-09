OTTAWA, ON, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à favoriser la réconciliation économique, à réduire les écarts socio-économiques et à offrir des solutions plus durables qui permettent de combattre les changements climatiques et de stimuler la croissance d'une économie sobre en carbone et prospère.

En contribuant à renforcer le leadership des Autochtones en foresterie, que ce soit dans des débouchés, des entreprises, des carrières ou la gouvernance forestière, on fait un grand pas dans cette direction. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a aujourd'hui lancé un appel à déclaration d'intérêt dans le cadre de l' Initiative de foresterie autochtone (IFA). L'IFA soutient les priorités, les mesures de sensibilisation, l'influence, l'inclusion et le leadership des Autochtones dans le secteur forestier.

Jusqu'au lundi 30 octobre prochain, l'IFA accepte les demandes de financement pour des projets qui contribuent à renforcer et à préserver les connaissances et la science autochtones; à soutenir la participation et le leadership des Autochtones dans la gestion durable des forêts; à guider les prises de décisions et la planification des activités; et à accroître la participation des communautés autochtones dans le développement du secteur forestier et la conservation des forêts.

Le gouvernement du Canada a annoncé des investissements de 16,6 millions de dollars sur trois ans à compter de 2023 pour le renouvellement du programme et l'élargissement de son mandat, qui permettra à l'IFA de soutenir de plus vastes priorités autochtones dans le secteur des forêts, notamment en ce qui concerne l'intendance forestière et le développement économique.

L'appel à déclaration d'intérêt est lancé pendant la Semaine nationale de l'arbre et des forêts, dont le thème cette année est le suivant : « Les forêts du Canada : elles soutiennent la diversité biologique ». Cette semaine est l'occasion d'en apprendre davantage sur le patrimoine forestier du Canada et de sensibiliser la population à cette précieuse ressource renouvelable.

En favorisant la croissance de l'emploi à l'échelle locale et en contribuant à l'avancement des priorités autochtones, le Canada continue d'appuyer des initiatives qui soutiennent des emplois durables dans le secteur forestier.

« Le Canada jouit d'abondantes ressources forestières. Trouver des moyens novateurs et durables d'utiliser ces ressources fait partie intégrante de nos efforts pour combattre les changements climatiques et pour bâtir une économie sobre en carbone qui ouvre des débouchés pour les collectivités de toutes les régions du Canada. L'Initiative de foresterie autochtone s'inscrit dans la volonté du Canada d'accroître la participation des Autochtones dans le secteur forestier, de créer de bons emplois et de favoriser la croissance d'une économie durable qui profite à tous. »

