OTTAWA, ON, le 3 avril 2025 /CNW/ - Catherine Cobden, présidente et chef de la direction de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA), a publié la déclaration suivante en réponse à l'annonce faite hier par l'administration Trump concernant l'imposition de tarifs réciproques :

« L'agenda commercial de l'administration Trump a érodé notre relation commerciale mutuellement avantageuse, qui perdure depuis des décennies, ainsi que l'ordre commercial international établi.

« L'acier canadien continue de faire l'objet de droits de douane injustifiés et profondément néfastes de 25 %, décrétés par les États-Unis le 12 mars dernier, ainsi que de droits de douane tout aussi dommageables sur l'aluminium, les automobiles, les pièces automobiles canadiennes et probablement d'autres industries à venir. »

« L'économie canadienne et américaine sont fortement intégrées, comme en témoignent la quantité de marchandises qui traverse notre frontière chaque jour. Ces droits de douane sont préjudiciables des deux côtés de la frontière, perturbent les chaînes d'approvisionnement, impactent les investissements et entraînent des pertes d'emplois. »

« Dans ce contexte, le Canada devra réévaluer sa relation avec les États-Unis. Pour réduire notre dépendance, l'industrie sidérurgique canadienne a besoin de toute urgence de mesures frontalières strictes qui s'attaquent au commerce déloyal de l'acier au Canada et contribueront à reconquérir le marché canadien pour notre industrie, nos travailleurs et nos collectivités. »

« Nous demandons au gouvernement canadien et à tous les partis politiques d'appuyer l'adoption immédiate de ces mesures frontalières. »

À propos de l'Association canadienne des producteurs d'acier

L'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA) est la porte-parole nationale de tous les producteurs d'acier primaire et de certains des plus grands consommateurs d'acier au pays. Nos 17 membres fournissent les matériaux essentiels à des secteurs clés comme l'automobile, l'énergie, la construction et les transports, stimulant ainsi l'emploi et la croissance économique en Amérique du Nord. L'ACPA milite pour un environnement commercial concurrentiel et durable qui renforce le secteur de l'acier et ses chaînes d'approvisionnement.

