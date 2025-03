OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Catherine Cobden, présidente et directrice générale de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA), a publié la déclaration suivante à la suite de l'imposition de tarifs sur les exportations canadiennes vers les États-Unis :

« La décision de l'administration Trump d'imposer des tarifs sur tous les produits canadiens entrant aux États-Unis, y compris l'acier canadien, est totalement injustifiée. Cela entraînera des répercussions économiques douloureuses pour les travailleurs américains et canadiens, leurs familles et leurs communautés. Cela se fera sentir dans les portefeuilles des citoyens au nord comme au sud de la frontière.

« Le Canada est le partenaire commercial le plus indéfectible des États-Unis depuis des décennies, notamment dans le cadre de l'ACEUM signé en 2020 le Président Trump. L'ensemble de l'industrie sidérurgique nord-américaine a grandement bénéficié de l'ACEUM. Au-delà de cela, le Canada s'est efforcé de s'aligner sur les États-Unis avec des mesures commerciales visant à protéger nos industries sidérurgiques respectives contre le commerce déloyal, notamment en imposant des droits de douane de 25 % sur la Chine, en renforçant considérablement la surveillance des importations afin de garantir que plus de 95 % de l'acier fourni par le Canada aux États-Unis provient de la région de l'ACEUM.

« L'entrée en vigueur des droits de douane aujourd'hui intervient quelques jours seulement avant une autre série de droits de douane prévus pour les secteurs canadiens de l'acier et de l'aluminium, qui susciteront davantage d'inquiétudes pour les dizaines de milliers de travailleurs canadiens, leurs familles et leurs communautés dont les emplois et les moyens de subsistance dépendent de ces industries stratégiques et essentielles.

« Ensemble, ces tarifs placeront l'acier canadien à un taux de 50 % à son entrée aux États-Unis, ce qui est un niveau tarifaire comparable à celui de certains des pires contrevenants au commerce mondial de l'acier, comme la Chine. Il est totalement choquant que les États-Unis traitent un partenaire commercial équitable et de longue date de cette manière.

« Nous restons déterminés à ce que le Canada fasse davantage pour soutenir notre industrie face à cette attaque sans fondement des États-Unis.

« Bien que nous saluions les premières mesures de rétorsion prises immédiatement par le Canada, l'acier doit être inclus rapidement au même niveau tarifaire que les États-Unis pour tous les produits. Nous aurons également besoin que tous les gouvernements au pays accroissent leur soutien respectif à notre industrie nationale en cette période très difficile.

« Enfin et surtout, nous devons de toute urgence étendre considérablement notre propre régime tarifaire à la Chine, à d'autres pays et aux produits dérivés afin de reconquérir le marché canadien pour les producteurs nationaux, et ce, en faisant en sorte que tous les ordres de gouvernement adoptent une approche « Buy Canada ». Il est grand temps que l'acier fabriqué au Canada soit prioritaire pour les projets nationaux. »

À propos de l'Association canadienne des producteurs d'acier

L'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA) est la voix nationale de tous les producteurs d'acier primaire et de certains des plus grands consommateurs d'acier du pays. Nos 17 membres fournissent les matériaux essentiels à des secteurs clés comme l'automobile, l'énergie, la construction et le transport, stimulant ainsi l'emploi et la croissance économique partout en Amérique du Nord. L'ACPA milite en faveur d'un environnement commercial concurrentiel et durable qui renforce le secteur de l'acier et ses chaînes d'approvisionnement.

