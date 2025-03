OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Catherine Cobden, présidente et chef de la direction de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA), a publié la déclaration suivante après l'annonce d'une pause des tarifs de 25 % en vertu de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de l'administration américaine jusqu'au 2 avril :

« L'ACPA est soulagée d'entendre l'annonce d'une pause d'un mois sur les tarifs de 25 % jusqu'au 2 avril, mais demeure prudente. Une pause ne signifie pas la fin des tarifs américains qui sont profondément préoccupants.

« Ce sursis est une occasion pour le Canada de se préparer à la probabilité de futurs tarifs imposés par notre plus grand partenaire commercial, en particulier sur les secteurs les plus à risque du Canada.

« Les producteurs d'acier du Canada doivent faire face à un tarif de 25 % par les États-Unis sur les importations d'acier et d'aluminium qui entrera en vigueur la semaine prochaine, ainsi qu'au retour des tarifs de l'IEEPA le 2 avril.

« À cette fin, nous demandons à tous les gouvernements du Canada de prendre des mesures urgentes pour atténuer les effets dévastateurs de la perte réelle de marchés aux États-Unis.

« Nous devons reconquérir notre propre marché intérieur tout en continuant à chercher des solutions à long terme avec les États-Unis. Notre secteur a fait part au gouvernement de propositions qui soutiendront notre industrie, nos emplois et notre relation économique à long terme avec les États-Unis, et nous souhaitons que des mesures significatives soient prises sans délai. »

À propos de l'association canadienne des producteurs d'acier

L'Association canadienne des producteurs d'acier est le porte-parole national de l'acier primaire et du secteur des tuyaux et des produits tubulaires du Canada. Elle s'emploie à garantir un environnement commercial compétitif et durable à ses membres et aux parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement. Les producteurs d'acier canadiens font partie intégrante de l'économie canadienne et sont un fournisseur vital pour de nombreux segments de l'industrie nord-américaine, notamment les secteurs de l'automobile, de l'énergie, de la construction et des transports.

