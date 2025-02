OTTAWA, ON, le 9 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Catherine Cobden, présidente et chef de la direction de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA), a publié la déclaration suivante après l'annonce par le président Donald Trump de son intention d'imposer des tarifs douaniers de 25 % sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis :

« Nous sommes profondément préoccupés par le fait que le président américain, Donald Trump, menace encore une fois d'imposer d'autres tarifs au Canada, cette fois en ciblant directement les secteurs de l'acier et de l'aluminium. Les détails demeurent incertains, mais nous analyserons le décret du président une fois qu'il sera publié et nous aurons plus de choses à dire à ce moment-là.

Lorsque le président Trump a imposé des tarifs douaniers sur l'acier canadien en 2018, nous avons été témoins d'importantes perturbations et de préjudices de part et d'autre de la frontière, qui ont nui aux États-Unis et au Canada.

L'économie canado-américaine est très intégrée et génère des échanges commerciaux de 20 milliards de dollars pour l'acier entre nos deux pays. 40 % des importations d'acier du Canada viennent des États-Unis.

Cela survient à un moment où le Canada a travaillé d'arrache-pied pour harmoniser sa politique commerciale avec celle des États-Unis afin de protéger les deux marchés contre les pratiques commerciales déloyales qui menacent les emplois et les collectivités. Par exemple, le Canada a mis en place ses propres tarifs douaniers en vertu de l'article 53 sur les importations d'acier chinois et un système de surveillance de toutes les importations pour s'assurer d'identifier le pays de fonte et de coulée.

Cibler l'acier et l'aluminium canadiens est totalement infondé et injustifié, et nous devons prendre des mesures de rétorsion immédiatement.

Nous exhortons de toute urgence le gouvernement du Canada à agir de nouveau avec détermination pour lutter contre cette menace et à faire en sorte que toute mesure prise contre notre secteur donne lieu à des mesures de rétorsion et des mesures visant à contrebalancer les effets dévastateurs que les tarifs douaniers auraient sur notre secteur et nos travailleurs. »

