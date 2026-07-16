L'Île-du-Prince-Édouard accueille la Rencontre estivale des premiers ministres des provinces et territoires

OTTAWA, ON, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Les premiers ministres des provinces et territoires se rencontreront à l'hôtel Delta Prince Edward à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, du 21 au 23 juillet.

« C'est un honneur d'accueillir mes homologues à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de notre Rencontre estivale annuelle. Il s'agit d'une occasion pour les provinces et les territoires de se réunir en vue de consolider nos partenariats et de faire avancer des solutions aux défis auxquels les Canadiens font face », a déclaré le premier ministre Rob Lantz.

Les premiers ministres aborderont les sujets de la santé, de l'abordabilité, de la souveraineté et de la sécurité nationale, des relations Canada-États-Unis, du commerce international et intérieur, de la croissance économique et de la sécurité publique.

Une conférence de presse est prévue le 22 juillet 2026 à 15 h 30 (HA).

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Council of the Federation Secretariat

Pour plus de renseignements, les médias sont priés de s'adresser à : Brooke Miller, Agente principale des communications, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, [email protected]