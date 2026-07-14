AVIS AUX MÉDIAS - Les premiers ministres des provinces et territoires se réunissent à Charlottetown du 21 au 23 juillet 2026

AVIS AUX MÉDIAS - Les premiers ministres des provinces et territoires se réunissent à Charlottetown du 21 au 23 juillet 2026English
Nouvelles fournies parCouncil of the Federation Secretariat
14 juil, 2026, 10:50 ET
Accréditation requise pour les médias
OTTAWA, ON, July 14, 2026 /CNW/ -- À titre de président du Conseil de la fédération, le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Rob Lantz, accueillera la Rencontre estivale 2026 des premiers ministres des provinces et territoires du 21 au 23 juillet à l'hôtel Delta Prince Edward à Charlottetown (ÎPÉ).
Salle de presse
Une salle de presse sera aménagée dans la salle Bedeque-Cardigan, située à l'étage principal de l'hôtel Delta Prince Edward, du mardi 21 juillet au jeudi 23 juillet. Une aire à micro unique sera également disponible. La salle sera équipée d'un accès à l'Internet sans fil ainsi que de prises de courant.
Accréditation des médias
Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la Rencontre estivale 2026 des premiers ministres des provinces et territoires doivent s'inscrire en ligne au plus tard le 17 juillet 2026. Les individus inscrits feront l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont bien des représentants de médias officiels.
Programme pour les médias (heures et événements à confirmer)
Toutes les heures sont en heure de l'Atlantique (HA).
|
Mardi 21 juillet
|
7 h
|
Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse
Salle Bedeque-Cardigan, étage principal, hôtel Delta Prince Edward
|
19 h
|
Fermeture de la salle de presse
|
Mercredi 22 juillet
|
7 h
|
Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse
Salle Bedeque-Cardigan, étage principal, hôtel Delta Prince Edward
|
9 h 15
|
Séance de photo
Séance de photo lors de la première séance de la Rencontre estivale des premiers ministres des provinces et territoires. Les membres des médias seront escortés vers la salle de réunion.
|
15 h 30
|
Conférence de presse de clôture
|
19 h
|
Fermeture de la salle de presse
|
Jeudi 23 juillet
|
7 h
|
Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse
Salle Bedeque-Cardigan, étage principal, hôtel Delta Prince Edward
|
16 h
|
Fermeture de la salle de presse
Diffusion en direct
Mercredi 22 juillet, 15 h 30 HA
Conférence de presse de clôture
Les représentants des médias qui ne sont pas en mesure d'assister à la conférence de presse de clôture en personne peuvent la regarder en direct par le biais de la Chaîne YouTube du Conseil de la fédération :
Français : https://www.youtube.com/watch?v=_MAoLRbZBzk
Anglais : https://www.youtube.com/watch?v=-JRTxSgPdT0
Langue utilisée sur place : https://www.youtube.com/watch?v=p5hjwF3_jcg
Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.
SOURCE Council of the Federation Secretariat
Les médias sont priés de s'adresser à : Brooke Miller, Agente principale des communications, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, [email protected]; Paola St-Georges, Gestionnaire, événements et communications Secrétariat du Conseil de la fédération, 343 961-5811, [email protected]
Partager cet article