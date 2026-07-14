AVIS AUX MÉDIAS - Les premiers ministres des provinces et territoires se réunissent à Charlottetown du 21 au 23 juillet 2026

Accréditation requise pour les médias

OTTAWA, ON, July 14, 2026 /CNW/ -- À titre de président du Conseil de la fédération, le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Rob Lantz, accueillera la Rencontre estivale 2026 des premiers ministres des provinces et territoires du 21 au 23 juillet à l'hôtel Delta Prince Edward à Charlottetown (ÎPÉ).

Salle de presse

Une salle de presse sera aménagée dans la salle Bedeque-Cardigan, située à l'étage principal de l'hôtel Delta Prince Edward, du mardi 21 juillet au jeudi 23 juillet. Une aire à micro unique sera également disponible. La salle sera équipée d'un accès à l'Internet sans fil ainsi que de prises de courant.

Accréditation des médias

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la Rencontre estivale 2026 des premiers ministres des provinces et territoires doivent s'inscrire en ligne au plus tard le 17 juillet 2026. Les individus inscrits feront l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont bien des représentants de médias officiels.

Programme pour les médias (heures et événements à confirmer)

Toutes les heures sont en heure de l'Atlantique (HA).

Mardi 21 juillet 7 h Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse Salle Bedeque-Cardigan, étage principal, hôtel Delta Prince Edward 19 h Fermeture de la salle de presse

Mercredi 22 juillet 7 h Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse Salle Bedeque-Cardigan, étage principal, hôtel Delta Prince Edward 9 h 15 Séance de photo Séance de photo lors de la première séance de la Rencontre estivale des premiers ministres des provinces et territoires. Les membres des médias seront escortés vers la salle de réunion. 15 h 30 Conférence de presse de clôture 19 h Fermeture de la salle de presse

Jeudi 23 juillet 7 h Ouverture du bureau d'inscription des médias et de la salle de presse Salle Bedeque-Cardigan, étage principal, hôtel Delta Prince Edward 16 h Fermeture de la salle de presse

Diffusion en direct

Mercredi 22 juillet, 15 h 30 HA

Conférence de presse de clôture

Les représentants des médias qui ne sont pas en mesure d'assister à la conférence de presse de clôture en personne peuvent la regarder en direct par le biais de la Chaîne YouTube du Conseil de la fédération :

Français : https://www.youtube.com/watch?v=_MAoLRbZBzk

Anglais : https://www.youtube.com/watch?v=-JRTxSgPdT0

Langue utilisée sur place : https://www.youtube.com/watch?v=p5hjwF3_jcg

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Council of the Federation Secretariat

Les médias sont priés de s'adresser à : Brooke Miller, Agente principale des communications, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, [email protected]; Paola St-Georges, Gestionnaire, événements et communications Secrétariat du Conseil de la fédération, 343 961-5811, [email protected]