OTTAWA, ON, le 8 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, les premiers ministres des provinces et territoires ont dévoilé aujourd'hui les noms des lauréats des 21e Prix de l'alphabétisation. Remis dans chaque province et dans chaque territoire, ces prix rendent hommage à des réalisations exceptionnelles, à des pratiques innovantes et à l'excellence en alphabétisation.

Les lauréats des prix de l'alphabétisation 2025 du Conseil de la fédération sont :

Hinton Adult Learning Society -- Alberta

Friends of Simon -- Colombie-Britannique

Mary Kuglugiak -- Manitoba

Stella's Circle Education Programs -- Terre-Neuve-et-Labrador

Marie Doiron -- Nouveau-Brunswick

Ginny Hooper -- Nouveau-Brunswick

NWT Disabilities Council -- Territoires du Nord-Ouest

Mary Smith -- Nouvelle-Écosse

Ashley Tulugak -- Nunavut

Nancy Dewar -- Ontario

Bernadette Schellen-Graham -- Île-du-Prince-Édouard

Saintalia Andre -- Québec

Southwest Literacy Committee -- Saskatchewan

Sara McPhee-Knowles -- Yukon

« En tant que président du Conseil de la fédération et au nom des premiers ministres des provinces et territoires, j'aimerais féliciter chaleureusement tous les lauréats des Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération pour leur contribution à l'avancement de l'alphabétisation et de l'éducation », a déclaré Rob Lantz, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard et président du Conseil de la fédération. « J'en profite pour saluer le travail acharné des lauréats de cette année, qui ont contribué à favoriser un meilleur accès à l'éducation en matière de littératie, ou qui ont réussi, grâce à leurs efforts, à exceller dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. »

Les premiers ministres reconnaissent l'importance de l'alphabétisation pour une participation pleine et entière des citoyens à tous les aspects de la société. Créés en 2004, ces prix récompensent les apprenants adultes qui ont entrepris une formation en alphabétisation, ainsi que la précieuse contribution de Canadiens œuvrant dans divers domaines de l'alphabétisation, que ce soit pour les familles, chez les Autochtones, dans le secteur de la santé, au sein des lieux de travail ou dans le milieu communautaire. Les prix sont présentés à des apprenants, des enseignants, des bénévoles, des organismes communautaires ou des entreprises dans chaque province et dans chaque territoire.

Chaque lauréat reçoit un certificat signé par le premier ministre de sa province ou de son territoire ainsi qu'un médaillon souvenir du Prix de l'alphabétisation du Conseil de la fédération.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

RENSEIGNEMENTS BIOGRAPHIQUES

Lauréats des Prix de l'alphabétisation 2025 du Conseil de la fédération

Hinton Adult Learning Society - Alberta

Depuis 1984, la Hinton Adult Learning Society (HALS) est une véritable pierre angulaire de l'éducation aux adultes. La Société offre des possibilités d'apprentissage inclusives, adaptées et axées sur les relations, qui permettent aux adultes de devenir plus autonomes, d'acquérir des compétences de base et de s'impliquer davantage dans leur communauté. Ses programmes mettent l'accent sur la pratique dans des contextes issus du quotidien et veillent à répondre aux besoins des adultes vulnérables, notamment des nouveaux arrivants et des apprenants autochtones. L'approche adaptative de la HALS découle d'une compréhension profonde des apprenants vivant en région rurale et des obstacles auxquels ils sont confrontés. La HALS est convaincue que la littératie de base est beaucoup plus large que le seul fait de savoir lire et écrire, et inclut aussi des compétences pour cheminer à travers les systèmes et mener une vie plus épanouissante, laissant ainsi une impression durable sur la vie de ses apprenants. En 2023-24, la HALS a desservi plus de 115 apprenants, et elle s'attend à ce que ce nombre augmente cette année.

Friends of Simon - Colombie-Britannique

Friends of Simon, une initiative de la faculté d'éducation de l'Université Simon Fraser, aide depuis 19 ans les élèves de la maternelle à la 12e année, marginalisés ou de familles de nouveaux arrivants dans la vallée du bas Fraser. En ayant recours à une approche inclusive et adaptée à la culture de chacun, des étudiants universitaires offrent du tutorat aux jeunes participants, les aident à développer un esprit critique, plus de confiance en eux-mêmes et un sentiment d'appartenance, et arriver ainsi à mieux réussir à l'école. Ce programme s'associe aux districts scolaires et aux organismes communautaires afin de soutenir les régions sous-desservies et de répondre aux besoins changeants de la communauté. Grâce au soutien du programme School's Out de United Way BC et à des donateurs comme la Fondation Djavad Mowafaghian et la famille Gadhia, ce programme peut continuer de soutenir les élèves dans leur réussite, tout en aidant les tuteurs à se réaliser en tant qu'éducateurs et en tant que membres de la communauté. Cette initiative est un remarquable exemple de la façon dont l'éducation et les partenariats communautaires peuvent transformer des vies et bâtir un avenir meilleur.

Mary Kuglugiak - Manitoba

Mary Kuglugiak, fière Inuite de Chesterfield Inlet, au Nunavut, a vu sa vie transformée par la littératie. Survivante du système des pensionnats autochtones et de la toxicomanie, Mary a trouvé guérison et raison de vivre grâce au programme d'alphabétisation pour adultes Open Doors de Winnipeg. Sa langue maternelle est l'Inuktitut, et Mary parle et écrit couramment l'anglais à la suite de ses études. Elle rêve de devenir traductrice pour aider les patients inuits à cheminer à travers les systèmes de santé. Son parcours a inspiré sa famille, et surtout sa petite-fille. Celle-ci a d'ailleurs conclu un pacte avec Mary, où elle s'engageait à poursuivre ses études si sa grand-mère faisait de même. « Je sais maintenant que je peux apprendre, et je n'ai pas peur d'essayer de nouvelles choses », explique Mary. Mentore pour les apprenants plus jeunes, Mary est connue pour sa compassion, son leadership et sa passion pour l'apprentissage continu.

Programmes éducatifs Stella's Circle - Terre-Neuve-et-Labrador

Les programmes d'éducation de Stella's Circle, à St. John's, offrent aux apprenants adultes un milieu inclusif et bienveillant où on leur enseigne les notions de base en littératie et numératie, et des aptitudes pour la vie quotidienne. Conçu pour les personnes aux prises avec des obstacles en éducation, ce programme offre des plans d'apprentissage personnalisés et des classes comptant peu d'élèves, le tout dans un cadre sensible aux traumatismes. Les personnes participantes travaillent à leur rythme et sont épaulées par des éducateurs d'expérience qui les aident à gagner en confiance et à acquérir les compétences et les habiletés nécessaires pour poursuivre leurs études, trouver un emploi ou se réaliser sur le plan personnel. Les cours de niveau I en éducation de base pour adultes (ABE) de Stella's Circle jouent un rôle essentiel dans la promotion de la littératie chez les adultes, en plus de favoriser l'inclusion sociale. En s'associant à des organismes communautaires et à des services de soutien social et d'aide à l'emploi, ce programme adopte une approche globale de l'apprentissage. On y offre un espace sûr où les apprenants adultes sont outillés pour surmonter leurs difficultés, définir leurs objectifs et cheminer vers la réussite chacun à leur façon.

Marie Doiron - Nouveau-Brunswick

Depuis plus de 35 ans, Marie Doiron consacre sa vie à la littératie avec passion, gentillesse et un engagement hors du commun. Avec ses nombreuses qualités, Marie, en tant qu'enseignante, a su transmettre aux autres des compétences essentielles. En fait, elle a littéralement changé et sauvé des vies, permettant à des familles entières de s'épanouir, de retrouver leur dignité, de s'ouvrir au monde et d'aspirer à un avenir libre et paisible. Mme Doiron a redonné voix, confiance et dignité à des centaines de personnes. Elle a été une ressource et un phare pour les gens de sa communauté qui ont dû quitter l'école et ont ensuite choisi d'y retourner. Son engagement communautaire confirme son dévouement à l'égard de la littératie et de sa communauté. Elle a notamment été membre du conseil d'administration de la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick et a organisé des spectacles (avec acteurs, comédiens et chanteurs de tous âges) afin de sensibiliser le public au fléau de l'analphabétisme. Mme Doiron incarne des valeurs de leadership, de justice sociale et d'éducation transformatrice. Elle a su briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion.

Ginny Hooper - Nouveau-Brunswick

Ginny Hooper a profondément marqué la littératie chez les adultes. Sa carrière est marquée au sceau de l'innovation et d'une confiance inébranlable en chaque apprenant. Ginny a été éducatrice pendant presque quatre décennies et a passé les 25 dernières années à l'organisme The Learning Exchange de Saint John. Elle a élargi le programme de diplôme d'études secondaires pour adultes du Learning Exchange de Saint John pour en faire le seul du genre dans toute la province. Ginny se porte sans relâche à la défense des apprenants neurodivergents et les aide à toutes les étapes de leur cheminement vers un diplôme, ce qui témoigne avec éloquence de son engagement. Elle-même toujours avide d'apprendre, elle a obtenu de nombreux diplômes, dont un en éducation aux adultes, en plus d'un certificat en littératie en milieu familial. Ginny a dirigé et contribué à de nombreux organismes et programmes œuvrant en alphabétisation.

NWT Disabilities Council - Territoires du Nord-Ouest

La raison d'être du NWT Disabilities Council (Conseil des personnes handicapées des Territoires du Nord-Ouest) est d'informer, de défendre les intérêts et de favoriser l'autonomie de toutes les personnes en situation de handicap. La vision de l'organisme veut que toutes les personnes avec des déficiences multiples aient un accès et une participation équitables et complets à la société, où elles veulent et comme elles le veulent, afin de mener une vie autonome, épanouissante et enrichissante, comme le prévoit la Charte canadienne des droits et libertés. Dans le cadre des efforts de promotion de l'alphabétisation, le fonds de soutien à l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap - le Learning Support for Persons with Disabilities fund - est administré par le Conseil pour aider à la réalisation d'objectifs en matière d'apprentissage et d'emploi.

Mary Smith - Nouvelle-Écosse

Le parcours de Mary est marqué par la résilience et la transformation. Ayant reçu un diagnostic de maladie du foie à 14 ans, elle n'a pas pu suivre un parcours éducatif traditionnel. À 30 ans, une greffe du foie lui a sauvé la vie et lui a donné ce qu'elle qualifie de « deuxième chance dans la vie », un cadeau qu'elle ne pouvait pas se permettre de gaspiller. Malgré une dyslexie et plusieurs années passées loin de l'école traditionnelle, Mary a réussi les cinq matières du Certificat canadien d'éducation des adultes dès sa première tentative, en décembre 2024. Alors qu'elle était apprenante à l'Adult Learning Association du Cap-Breton, Mary a mis sur pied une bibliothèque de prêt et a aidé à la création de clubs de lecture, deux initiatives qui ont incité ses camarades à obtenir leur carte de membre de la bibliothèque et à lire leurs premiers livres. Mary a reçu en 2025 l'Adult Learner Achievement Award, un prix d'excellence en éducation aux adultes décerné par l'organisme Literacy Nova Scotia. En septembre 2025, Mary amorcera une formation en transformation des métaux au collège communautaire de la Nouvelle-Écosse (NSCC Sydney Waterfront Campus).

Ashley Tulugak - Nunavut

Ashley Tulugak, de Rankin Inlet, a joué un rôle clé dans la création et la mise en œuvre d'un nouveau programme éducatif au Nunavut pour les enfants de la maternelle et de la 1re année. Ashley a intégré l'inuktut à toutes les matières - mathématiques, sciences, sciences sociales - ce qui témoigne bien de la richesse et de l'adaptabilité de cette langue. Le soutien qu'elle a offert aux écoles et aux professionnels de l'éducation est en train de transformer la façon dont la langue est valorisée et enseignée, notamment en encourageant le recours à des ressources et à du matériel local en appui à l'enseignement magistral. Ashley utilise aussi les contes et les chansons traditionnels ainsi que la tradition orale pour enseigner la langue de manière concrète et ancrée dans la culture. Grâce à ses efforts et à son dévouement, Ashley est parvenue à inciter les élèves à parler, écrire et créer en langue inuite, et à renforcer ainsi leur fierté à l'égard de, et leur fluidité dans, cette langue. Éducatrice bienveillante et attentive, Ashley aide à la préservation et au renforcement de l'inuktut pour les générations futures.

Nancy Dewar - Ontario

Compatissante et résiliente, Nancy Dewar est à la fois apprenante, militante et professionnelle de la santé. Après avoir mis fin à une carrière dans la course à moto à la suite d'un accident, puis avoir abandonné, en raison d'une maladie, la gestion d'une entreprise spécialisée en nettoyage, Nancy s'est retrouvée où jamais elle n'aurait pensé retourner : sur les bancs d'école, devant un examen de mathématiques qui lui donnait du fil à retordre. Or, cette fois, les mathématiques n'étaient pas aussi effrayantes que dans son souvenir. Ses premières réussites scolaires dans le cadre de son retour aux études ont stimulé sa confiance en elle, si bien que Nancy s'est découvert une passion pour l'apprentissage. Nancy a d'abord obtenu son certificat Accès carrières études (ACE), puis son diplôme en techniques infirmières au campus du Georgian College d'Owen Sound. Durant son séjour là-bas, elle a grandement contribué au dynamisme de la vie étudiante en agissant comme mascotte du collège. Dynamique et sûre d'elle, elle se distingue aussi en aidant d'autres élèves.

Bernadette Schellen-Graham - Île-du-Prince-Édouard

Formatrice depuis 1994 au Certificat canadien d'éducation des adultes (CCEA) et au programme d'équivalences secondaires à l'éducation aux adultes du Holland College, Bernadette Schellen-Graham défend la littératie et l'éducation des adultes avec une énergie hors du commun. Elle s'est toujours dépassée et efforcée d'en faire un peu plus pour aider les personnes qui souhaitent obtenir leur diplôme d'équivalence d'études secondaires et leur ouvrir la voie vers l'autonomie. Bernadette va à la rencontre des étudiants là où ils en sont dans leur apprentissage; son calme et son attitude professionnelle viennent à bout de toutes les peurs et de tous les sentiments d'anxiété. Elle a su créer une ambiance de confiance dans sa classe, et chaque étudiant s'y sent personnellement interpelé. Plus qu'une enseignante, elle est aussi une mentore, une guide et une source d'inspiration pour ses élèves. On dit de Bernadette qu'elle est une personne « entière de cœur ». Et ce cœur, jumelé à sa passion pour l'enseignement et à son désir d'aider les élèves à atteindre leurs objectifs en matière d'alphabétisation, a changé la vie de nombreuses personnes au fil des 30 dernières années.

Saintalia Andre - Québec

Originaire d'Haïti et mère de six enfants, Saintalia Andre parvient à concilier ses études au Centre Anjou de Montréal, où elle apprend à lire et à écrire, un emploi qu'elle occupe le soir et les tâches nécessaires pour s'occuper de sa famille. Elle est passée du niveau débutant à celui d'intermédiaire en littératie et est maintenant fière de pouvoir discuter en français avec ses enfants et ses amis, et de savoir utiliser un ordinateur. Grâce à sa persévérance, à sa détermination et aux efforts consacrés à ses études, elle peut maintenant aspirer à une formation professionnelle pour devenir, comme elle le souhaite, préposée aux bénéficiaires. Mme Andre est réellement un exemple de persévérance et de détermination.

Southwest Literacy Committee - Saskatchewan

Le Southwest Literacy Committee (SWLC) a été fondé en 2005 à Swift Current, en Saskatchewan, avec l'aide de partenaires communautaires. Au départ, la mission de ce comité consistait à veiller à ce que chaque famille comprenant un bébé de 4 mois puisse compter sur des livres adaptés à l'âge de l'enfant, recevoir des comptines et avoir accès à de l'information sur le développement des enfants, notamment sur l'importance du jeu. Le programme a ensuite été élargi afin d'inclure des trousses pour les enfants de deux ans et les bambins d'âge préscolaire. De là, le concept de départ du Comité a de nouveau évolué afin d'inclure des activités pratiques d'alphabétisation dans la communauté, notamment un projet d'alphabétisation dans un supermarché et une activité de StoryWalk® (promenade dans un parc avec écriteaux à lire) dans un parc local. Le SWLC compte parmi ses partenaires divers organismes communautaires, notamment des groupes de Premières Nations et de nouveaux arrivants. Le Comité a la conviction que l'alphabétisation est un élément fondamental de la démocratie, qui favorise la participation et la réussite au sein des communautés.

Sara McPhee-Knowles - Yukon

Sara McPhee-Knowles a grandi à Regina, en Saskatchewan. Elle est titulaire d'un doctorat en politiques publiques de l'Université de la Saskatchewan. Après ses études supérieures, elle s'installe au Yukon en 2014 et amorce une carrière au ministère de la Voirie et des Travaux publics du gouvernement du Yukon. Elle est aujourd'hui professeure agrégée à la School of Business and Leadership de l'Université du Yukon. En 2024, Sara a présidé l'Assemblée citoyenne sur la réforme électorale du Yukon, réunissant 38 Yukonnais de partout sur le territoire, qui se sont renseignés sur les systèmes électoraux, ont pu accroître leur culture civique et formuler des recommandations sur le modèle électoral permettant d'élire des députés à l'Assemblée législative. Cet exercice de démocratie délibérative a été le premier sur le territoire, et a constitué la troisième assemblée citoyenne à grande échelle sur la réforme électorale au Canada.

