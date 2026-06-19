AVIS AUX MÉDIAS - Les premiers ministres des provinces et territoires se rencontreront à Charlottetown du 21 au 23 juillet 2026

Accréditation requise pour les médias

OTTAWA, ON, le 19 juin 2026 /CNW/ - À titre de président du Conseil de la fédération, le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Rob Lantz, accueillera la Rencontre estivale 2026 des premiers ministres des provinces et territoires du 21 au 23 juillet à l'hôtel Delta Prince Edward à Charlottetown (ÎPÉ).

Salle de presse

Une salle de presse sera aménagée dans la salle Bedeque-Cardigan, située à l'étage principal de l'hôtel Delta Prince Edward, du mardi 21 juillet au jeudi 23 juillet. Une aire à micro unique sera également disponible. La salle sera équipée d'un accès à l'Internet sans fil ainsi que de prises de courant. Le programme préliminaire pour les médias sera publié en temps et lieu.

Accréditation des médias

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir la Rencontre estivale 2026 des premiers ministres des provinces et territoires doivent s'inscrire en ligne au plus tard le 17 juillet 2026. Les individus inscrits feront l'objet d'une vérification afin de s'assurer qu'ils sont bien des représentants de médias officiels.

Hébergement des représentants des médias

Les représentants des médias sont responsables d'effectuer leurs propres réservations d'hôtel. Date limite de réservation pour bénéficier du tarif de groupe : dimanche 28 juin.

Un nombre limité de chambres est disponible pour les membres des médias aux hôtels suivants :

Holiday Inn Express & Suites 200 Capital Drive, Charlottetown, ÎPÉ Site web Hampton Inn & Suites Charlottetown 300 Capital Drive, Charlottetown, ÎPÉ Site web Tarif : 339 $ la nuit, taxes en sus Tarif : 349 $ la nuit, taxes en sus Réservations: 902 892-1201 Réservations: 902 368-3551



Nom du groupe : Government of PEI Date limite de réservation pour bénéficier du tarif de groupe : dimanche 28 juin

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les gouvernements et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

SOURCE Council of the Federation Secretariat

Les médias sont priés de s'adresser à : Brooke Miller, Agente principale des communications, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, [email protected]; Paola St-Georges, Gestionnaire, événements et communications Secrétariat du Conseil de la fédération, 343 961-5811, [email protected]