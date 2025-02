Grâce à la rénovation complète de toutes les suites et chambres sur place, qui comprennent maintenant 28 nouvelles options avec un accès piscine pour un maximum d'intimité, les hébergements de cette propriété RIU Hotels & Resorts affichent un décor simple et lumineux avec du mobilier aux couleurs douces et naturelles. Le hall de l'hôtel a lui aussi fait peau neuve, arborant désormais des accents tropicaux avec une végétation verdoyante et des touches de bois et de roche qui s'inspirent de la chaleur et des paysages luxuriants de l'île.

Par ailleurs, les clients du Riu Negril peuvent désormais déguster des repas dans huit restaurants, dont trois nouveautés, notamment le restaurant thématique American Country, le Pepe's Food et le Tiki Taco servant des délices mexicains.

En plus de nouveaux espaces événementiels et de conférences, une modernisation d'hôtel n'en serait pas une sans l'amélioration des aires d'activités et l'ajout de nouvelles offres aux voyageurs. Le Riu Negril a ainsi revampé cinq piscines - une désignée pour les activités aquatiques, une piscine de détente, une destinée à tout le monde, une réservée aux enfants et une comprenant un bar dans l'eau - en plus de s'adapter à la popularité grandissante du pickleball en ajoutant trois terrains. Parmi les autres nouveautés tant attendues, les célèbres fêtes thématiques en blanc et néon de RIU auront lieu tous les jeudis au théâtre de l'hôtel.

RIU d'abord a fait son apparition en Jamaïque en 2001, lorsque le Riu Palace Tropical Bay a ouvert ses portes à Negril. Les propriétés Riu Negril, Riu Montego Bay, Riu Palace Jamaica, Riu Reggae, et Riu Ocho Rios se sont par la suite jointes à l'éventail, jusqu'au plus récent à s'être installé à Falmouth dans la région de Trelawny en 2024, le Riu Palace Aquarelle. La chaîne RIU, dont la sélection de sept propriétés propose des escapades de luxe entre adultes tout comme des vacances familiales amusantes, jouit d'une solide réputation en Jamaïque ainsi qu'au Canada où elle est adorée des clients.

Cet hiver, les Canadiens désirant se rendre à Montego Bay avec Vacances Sunwing peuvent le faire au départ de huit villes au pays, dont Montréal, Toronto, Ottawa, Halifax et Edmonton. La meilleure manière de découvrir le Riu Negril nouvellement rénové est de réserver un forfait tout compris auprès de leur conseiller en voyages ou au Sunwing.ca/fr.

