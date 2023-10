Après des rénovations d'envergure, les nouvelles chambres de l'Hôtel de l'ITHQ offrent une expérience d'hébergement qui allie confort, savoir-faire et savoir-être

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, est heureux d'annoncer la réouverture de son hôtel à la suite de travaux majeurs. L'Hôtel de l'ITHQ ouvre officiellement ses portes afin de proposer à ses invités une expérience de haut calibre, en plein cœur de Montréal, à deux pas du métro Sherbrooke.

Étudiante en gestion hôtelière à l'Hôtel de l'ITHQ (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Opéré depuis 1976 par la plus importante école hôtelière francophone en Amérique du Nord, l'Hôtel de l'ITHQ propose 42 chambres fraîchement rénovées à partir de produits et de matériaux québécois et imaginées par la firme d'architecture et de design montréalaise Ædifica. Spacieuses et lumineuses, les 36 chambres régulières, les quatre chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite ainsi que les deux suites offrent le confort d'un hôtel d'excellence, rehaussé par le service de qualité d'une relève dynamique. De plus, dans le but d'offrir le plus de flexibilité possible à ses invités, l'hôtel accepte désormais les animaux de compagnie.

« Je suis fière que l'Hôtel de l'ITHQ, nouvellement modernisé, incarne notre engagement envers l'excellence académique, notre passion pour les formidables produits et matériaux québécois, ainsi que notre détermination en faveur d'un développement plus durable. Avec le Restaurant de l'ITHQ , le bar Blanc bec et le service de réunions et événements , l'hôtel vient compléter notre offre globale, qui témoigne de la volonté de l'ITHQ de demeurer à la fine pointe de ce qui se fait de mieux dans l'industrie », déclare l'Honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

Un allié de l'économie locale…

Tout au long de ses travaux de rénovations, l'Hôtel de l'ITHQ a eu à cœur de mettre en valeur le savoir-faire québécois dans tous les aspects de son offre d'hébergement. Mobilier, luminaires, matelas, œuvres d'art de la galerie Gallea et plus encore, ont tous été imaginés et conçus au Québec.

« Nous souhaitions refléter la richesse de notre province, aussi bien au travers des matériaux et produits locaux que du savoir-faire d'artistes, artisans et producteurs d'ici. De plus, en utilisant des ressources de proximité, nous réduisons notre empreinte carbone liée au transport tout en favorisant la durabilité », précise Brishna Hilaire, directrice de l'hébergement de l'ITHQ.

Les efforts de l'Hôtel de l'ITHQ en matière d'initiatives écoresponsables ont d'ailleurs été récompensés avec l'obtention de Clé VerteMD, une certification reconnue mondialement en matière d'évaluation environnementale pour l'industrie hôtelière.

…et de l'industrie touristique

Les rénovations majeures de l'hôtel permettent d'offrir aux étudiantes et étudiants de l'ITHQ un environnement d'apprentissage enrichi, moderne et durable, répondant aux normes de service élevées de l'industrie ainsi qu'aux tendances actuelles du marché. Cet apprentissage immersif leur permet de mettre en pratique leurs acquis, d'améliorer leurs compétences et de développer leur sens de l'innovation dans un secteur en constante évolution.

« Face à la pénurie de main-d'œuvre qui touche encore fortement notre industrie, former ses futurs professionnels revêt une importance cruciale. Véritable pépinière de talents dans les domaines de l'accueil, l'ITHQ est fier de ses diplômé(e)s, qui constituent une relève qualifiée et une main-d'œuvre de haut niveau, prête à façonner et à renouveler nos secteurs d'activités », poursuit Liza Frulla.

« Nous souhaitons faire vivre à nos convives des instants précieux à travers l'accueil, le savoir-être et le savoir-faire de nos étudiantes et étudiants en hôtellerie, en tourisme et en restauration. En choisissant de venir séjourner à l'Hôtel de l'ITHQ, le seul hôtel-école au Canada, nos visiteurs deviennent de précieux alliés de tout l'écosystème touristique du Québec : les activités de l'hôtel bénéficient à la relève et soutiennent la formation des talents d'aujourd'hui et de demain », conclut Brishna Hilaire.

Les chambres de l'Hôtel de l'ITHQ peuvent être réservées directement à ITHQ.qc.ca/hotel .

Pour plus d'informations, veuillez consulter le dossier de presse.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

