Des vols quotidiens de Montréal à Cancún, Punta Cana et Varadero, quatre vols hebdomadaires vers Holguín, trois vols hebdomadaires vers Montego Bay en plus des vols habituels pour Cayo Coco , Cayo Largo , Cayo Santa Maria et Cienfuegos ( Cuba ), Freeport ( Grand Bahama ), Puerto Plata (République dominicaine), Río Hato ( Panama ) et Saint-Martin ;

Par ailleurs, alors que l'intégration de Sunwing Airlines à WestJet se poursuit, de plus en plus de vols à bord de WestJet transporteront les clients de Vacances Sunwing à l'approche de l'été. À compter du 29 mai 2025, tous les vols du voyagiste seront exploités par WestJet.

« Nous sommes très fébriles de lancer cette première programmation estivale, qui comprend plusieurs des destinations tropicales préférées de nos clients, de même que des endroits tendances comme Saint-Martin, Freeport et le Panama. Cet horaire confirme que nous demeurons le principal fournisseur de vacances au pays, et renforce notre engagement à offrir des vacances abordables à nos voyageurs du Québec, où nous sommes présents depuis longtemps. » déclare Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing, Québec.

« Alors que les derniers appareils de Sunwing Airlines seront entièrement intégrés à la flotte de WestJet d'ici la fin mai, tous les clients de Vacances Sunwing voyageront désormais à bord de WestJet à compter du 29 mai 2025. Cette transition nous permet d'élargir notre réseau tout en servant davantage de clients au Québec, toute l'année. Nous sommes très enthousiastes de voir encore plus de précieux clients québécois profiter des avantages et de la valeur des vacances tout compris de Sunwing, dès cet été. »

Les personnes ayant réservé un forfait de Vacances Sunwing, dont le départ a lieu à compter du 29 mai 2025 inclusivement, remarqueront d'importants changements à leur voyage, mis en place afin de respecter les politiques de WestJet et leurs produits connexes :

Les clients pourront emporter gratuitement un article personnel et un bagage à main;

Les clients de Vacances Sunwing pourront profiter d'une offre de bagage par réservation anticipée : en réservant un forfait vacances admissible avant le premier du mois, pour un voyage ayant lieu au moins deux mois après la date limite de réservation, ils pourront enregistrer leur premier bagage gratuitement;

Pour les réservations de dernière minute, les franchises de bagages enregistrés seront en vente à partir de 35 $ par bagage;

Les clients pourront sélectionner un siège économique standard ou un siège dans la rangée de la sortie de secours, à partir de 15 $;

Les produits connexes, comme les bagages, la sélection de sièges et les excursions, seront offerts sur la page Gérer ma réservation de Sunwing, ou auprès du Centre des ventes de Sunwing, jusqu'à 24 heures avant le départ;

Les codes de réservation de WestJet (requis pour l'enregistrement) apparaitront sur la page Gérer ma réservation cinq jours avant le départ;

Les voyageurs pourront effectuer l'enregistrement pour leur vol sur WestJet.com/fr ou sur l'application de WestJet 24 heures avant le départ, ou encore à un comptoir d'enregistrement de WestJet à l'aéroport.

Pour obtenir tous les renseignements utiles pour la préparation de leur voyage, les clients peuvent visiter la section Informations sur la compagnie aérienne sur le site Web de Sunwing. Les voyageurs au départ du Québec peuvent également réserver facilement leurs forfaits vacances pour cet été au Sunwing.ca/fr ou en communiquant avec leur conseiller en voyages.

À propos de Vacances Sunwing

